מהפיתה החמה ועד כדור הפלאפל האחרון - אפשר להכין בבית ארוחת פלאפל שלמה, פריכה, טרייה ומלאה בכל מה שאוהבים: חומוס קרמי, סלט קצוץ, טחינה וצ'יפס זהוב. זו ארוחה מושלמת לתשעת הימים וגם לחופש המתקרב, ואפשר להתאים אותה לזמן ולכוח שיש לכם - להכין הכול לבד, לבחור רק שניים-שלושה מרכיבים ביתיים ואת השאר לקנות, ועדיין להגיש ארוחה מגוונת וטעימה (אוכל ומתכונים)
בתשעת הימים, כשהבשרי יוצא מהתפריט, כולנו עם אותה שאלה: מה נבשל היום? מה מכינים לארוחת ערב שתהיה גם קלה, גם משביעה וגם באמת טעימה?
אספנו 10 רעיונות לארוחות מוצלחות במיוחד: דגים, מנות חלביות ומנות פרווה - שמתאימות בדיוק לימים האלה. בלי מתכונים מסובכים, בלי רשימות קניות ארוכות, ובלי תחושה שכולם “מסתדרים עם מה שיש” (אוכל ומתכונים)
איך נראית ירושלים של שנת 2026 מבעד למספרים היבשים, ומה הקשר בין מחיר מנת פלאפל בבוכרים למחירי הנדל"ן המאמירים? | לרגל יום ירושלים, צללנו לראיון כפול ומיוחד בתוכנית "כיכר FM" עם אלי גוטהלף: מהנתונים המפתיעים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועד לעדות המצמררת מגבעת התחמושת | האזינו (כיכר FM)
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ביקר ביום שישי בדוכן פלאפל בעיר אור עקיבא ואמר: "אנחנו רוצים לדאוג לבעלי העסקים, לעצמאים ולשולמנים - וזו שערוריה שפוליטיקאים ויועצים משפטיים חסרי אחריות מנסים למנוע זאת מאיתנו" (חדשות)
אנחנו מעריצים גדולים של פלאפל. הוא בריא, פרווה וממלא בצורה יוצאת דופן ויכול להיות אפילו טוב יותר כשהופכים אותו לפשטידה טעימה. אנו ממלאים בצק פילו חמאתי בעיסת פלאפל קנויה או ביתית ואז אופים אותו. וכדי להשאר במסגרת האווירה הים תיכונית, אנו מגישים כל פרוסה מהפאי עם סלט קצוץ דק המורכב מעגבניות, מלפפונים ובצל וזילוף של טחינה מעל (מתכונים, אוכל)
פריכים מבחוץ וקרמיים מבפנים - כל כך קל לאהוב כדורי פלאפל. החסרון היחיד בהם: הטיגון בשמן עמוק. כדי להקליל את העניינים ולהימנע מהבלגן, הלכלוך (והקלוריות), הנה מתכון לפלאפל אפוי שמכיל אפונה וברוקולי, שאינם מצויים במתכונים מסורתיים, אך מעלים את הערך התזונתי ומוסיפים גוון ירוק רענן לנראות שלו (מתכונים, אוכל)