משלחות גדולי ישראל שיצאו לגולה על מנת לסייע לעולם התורה במצב הקשה בו הוא נמצא, התפצלו לפאסייק, מיאמי ופילדלפיה • הגר"י אזרחי הצטרף בפעם הראשונה למסע | סיקור מיוחד מהמוקדים השונים ותיעודים (חדשות חרדים)
המודיעין האמריקני חושף: קובה רכשה מרוסיה ומאיראן למעלה מ-300 כלי טיס בלתי מאוישים • ההנהגה בהוואנה בחנה תוכניות תקיפה נגד בסיס גואנטנמו וכלי שיט אמריקניים | ראש ה-CIA הגיע לביקור חירום והעביר אזהרה קשיחה (בעולם)
שרת ביטחון המולדת היוצאת של ארצות הברית, קריסטי נואם, הודתה לנשיא דונלד טראמפ על כך שמינה אותה לתפקיד חדש שנוצר במיוחד עבורה, לאחר שהודחה מתפקידה בראש המחלקה לביטחון המולדת | נואם הגנה במהלך נאומה על הישגיה בתחום אכיפת ההגירה בשנה האחרונה (בעולם)
אחרי ששמו מתנוסס על שורה ארוכה של מומנטים ברחבי העולם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עומד לקבל בקרוב גם שדה תעופה הקרוב למגוריו בפלורידה שיקרא על שמו | עם השלמת התהליך, יצטרף טראמפ לשורה של נשיאים כגון ג'ון פ. קנדי, רונלד רייגן וג'ורג' בוש האב, ששמותיהם מלווים את עולם התעופה האמריקאי מזה עשורים (תעופה)