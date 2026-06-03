קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הפסקות החשמל בשכונות החרדיות: האם ספרדי יכול לבקש מאשכנזי לחמם את החמין על הפלאטה, או יש בזה משום 'לפני עיור'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, חג השבועות ביום שישי: מניחים את הפלאטה על הכיריים? כל הפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)