אירוע אלימות חריג וקשה התרחש לפני שעה קלה בבית המשפט בבאר שבע | צוותי רפואה העניקו סיוע רפואי לשני צעירים שנפצעו קשה וקל בעקבות אירוע אלימות ברחבת הכניסה לבית המשפט | סך הכול נפצעו חמישה בני אדם בתקרית | תיעוד (משטרה)
ערן טל מנכ"ל וולטה סולאר בריאיון: העולם הולך לאנרגיה ירוקה, וכאן נמצאת ההזדמנות שלכם להרוויח מזה | המעצרים שנכשלו: צה"ל חושף את האמת | האם טכנאי המזגנים שהוצא להורג הוא סוכן מוסד ישראלי | אמהות הסגירו את הילדים שהרסו ספרייה, הנזק מטורף | 400,000 ברחו מעזה, עכשיו רק צריך לנצח | הנושא שעליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית | סיפורו העצוב של הנער הגנב שנתפס על חם (דבר ראשון)
הפרשה האחרונה במשרדו של נתניהו מסתעפת אך הפעם על כוונת המשטרה רשימת עיתונאים | היכן חופש העיתונות ומה מסבירה המשטרה | מה החשדות ואת מי ההדלפות משרתות | וגם, העיתונאים החרדים שהוציאו גינוי ומי נפגע מכך שהוא לא זומן לתת עדות (דבר ראשון)
תופעה מטרידה שפוגעת בכיס שלנו: פלסטינים חודרים לישראל ללא חשש וגונבים מכל הבא ליד ומתברר שהמשטרה לא עושה הרבה | תחרות יופי שכזו מעולם לא שמעתם ועל הסיפור המרגש שעומד מאחוריה | העונש המקורי שנתן השופט ל-40 גנבים | האם כל הדיבורים על שלג יתממשו ומה המשמעות 'גשם מקומי' | הסיפור המרגש עם מאכילת החתולים מניר עוז עם אמא של סאשה טרופונוב שעכשיו חזר מהשבי (דבר ראשון)
אירוע ירי בבני ברק, מה הקשר להילולת הבבא סאלי? | זה מגיע? דיווח מטריד על "ביקורי בית" של המשטרה הצבאית בריכוזים החרדים | "יסודות" באבל: תלמיד הישיבה נפטר, סיפורי החסד נחשפים | מה חושב הגר"ד לנדו על המיזם של הבחורים מישיבת סורוצקין? | ר' מיילך פינת צאנז: הריקוד המשותף ב'פאר שפיל' (מעייריב)
בית המשפט גזר מאסר עולם על
דניאל קידר,
שהורשע ברצח יזם הנדל"ן
אלדד פרי,
לאחר שתכנן את הרצח על
רקע סכסוך עסקי | האירוע המזעזע התרחש
באוקטובר 2021,
כאשר קידר ירה בפרי
שבעה כדורים מטווח קצר סמוך לבית הכנסת בו התפלל שחרית (משפט, פלילי)
אירוע חריג ביותר מתגלגל בשעה זו בעיר רמלה, בשעה שרכב שהתפוצץ בעיר הביא לשריפה מוחלטת של שתי חנויות | כב"ה עובדים בשעה זו לחילוץ נפגעים ופצועים בדרגות שונות | מד"א: ארבעה ילדים במצב אנוש | עוברי אורח: כמו זירת פיגוע, פיצוץ - ואז הכל כאן בער (בארץ)
בלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים עצרו לאחרונה בתום חקירה סמויה, חשודים בפרשיית ייבוא סמים קשים בכמות גדולה לארץ | סמים אלו הוסלקו בדופן מזוודות שאחת מהן נמסרה ל"סוכן" משטרתי שפעל באחת ממדינות אירופה והועברה לחשודים בארץ (משטרה)