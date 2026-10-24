ארבעה בעלי זכויות במגרש טענו כי החריגה לשטח הציבורי מסתכמת בסנטימטרים בודדים בלבד. אלא שבית המשפט קבע כי השימוש בקרקע מנע מהמדינה לנצל מגרש שלם בשטח 488 מ"ר – וחייב אותם בתשלום דמי שימוש ובהוצאות משפט (משפט)
רכש מחצית הזכויות במגרש והסתכסך עם בעלי המחצית השנייה: התובע טען ששכניו בנו בניגוד לתוכנית הפיתוח, והקטינו את השביל המשותף ואת שטח החנייה שלו. בימ"ש השלום באשקלון הורה לשכנים להרוס את הבנייה החורגת (משפט)
בני הזוג טענו כי הם רכשו את הדירה משכנתם בשנות ה-80 וכעת בתה מנסה לסלק אותם מביתם. הבת טענה כי הדירה רשומה על שמה ובני הזוג פלשו אליה. בית המשפט קבע כי עצם השימוש בדירה במשך עשרות שנים מהווה ראיה כבדת משקל לאמיתות גרסת התובעים (משפט)