בן כהן, יהודי אמריקני שייסד את בן אנד ג'ריז ניסה לקדם גלידה בטעם פלסטין אך נחסם על ידי חברת האם יונילוור | בעקבות כך הודיע כי הוא מייצר את הטעם החדש באופן פרטי ופנה לעוקביו על מנת שייעצו לו באיזה טעם ראויה הגלידה החדשה להיות (בעולם)
מדינת אירלנד הכירה היום באופן רשמי במדינת פלסטין והודיעה כי תכונן יחסים עם רמאללה | עוד קראה הממשלה האירית בהודעה רשמית לסיים את המבצע הצבאי בעזה | חבר הכנסת אבי מעוז כתב בתגובה: "אירלנד הייתה אנטישמית ונשארה כך (בעולם)
על פי תוצאות סקר שנערך בארה"ב ומעורר דאגה רבה בקרב היהודים ובקרב מדינת ישראל, מרבית הצעירים האמריקנים בדעה, כי הפתרון הרצוי לסכסוך הישראלי פלסטיני הוא מסירת ארץ ישראל לפלסטינים וסופה של ישראל, בנוסף חצי מהם תומכים בחמאס במלחמה מול ישראל (חדשות)