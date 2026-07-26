סיעת 'הציונות הדתית' ערכה לאחרונה ביקור מיוחד בליווי צבאי בבריכות שלמה. את ההצגה גנב ח"כ צבי סוכות - שקפץ בחדווה רבה לאחת הבריכות | התגובה הפלסטינית לא איחרה לבוא בדמות קפיצות למים, הנפת דגל פלסטין וניקיון המקום | ישראל שפירא בקריאה חריגה: השאירו את בריכות שלמה בידי הפלסטינים - וזו הסיבה (בארץ)
חייל צה"ל ובת זוגו נכנסו בשוגג לכפר הפלסטיני א-ראם • רכבם שקע בבוץ עמוק והותיר אותם חסרי אונים בלב האוכלוסייה המקומית • כוחות משטרה ומג"ב הוזנקו למקום וחילצו אותם בבטחה | "סיכון ממשי ומיידי לחיים" (צבא)
נהג פלסטיני מחברון, שזו הפעם הרביעית בשנתיים האחרונות שהוא נתפס נוהג בזמן פסילת רישיון, נעצר הבוקר על ידי שוטרי התנועה בכביש 60. הנהג נתפס כשהוא נוהג במשאית רעועה ומסוכנת, שהורדה כבר שמונה פעמים מהכביש בשל ליקויי בטיחות חמורים – כולל דלתות שלא ניתן לפתוח מבפנים | צפו (בארץ)
נתונים רשמיים חושפים תנועת הגירה מאסיבית מרצועת עזה, כאשר עשרות אלפי תושבים כבר חצו את הגבול בדרכם לחיים חדשים מעבר לים | במערכת הביטחון נערכים כעת ל"חידושים ועדכונים" במנגנון היציאה, שצפויים להשפיע על אלפים נוספים הממתינים בתור (חדשות בארץ)
הם חוגגים את יציאת מצרים, אבל המזרח התיכון בוער: בפרק השמיני של תוכנית החדשות בערבית 'אח'באר כיכר', אירחו משה אריה וחיים שגב את הפעיל בהאא אל-שוואמרה לשיחה ללא כפפות על איראן וחמאס. וגם: הפיוטים החלביים של אמן העוד דניאל בן עמי שהכניסו את האולפן לאווירת החג (אחבאר כיכר)
ועדת הממשל של עזה (NCAG) פרסמה הודעה בה נכתב כי תהליך הגיוס "פתוח לגברים ונשים מוסמכים המעוניינים לשרת בכוח המשטרה" | לפי האתר, המועמדים צריכים להיות תושבי עזה בגילאי 18–35, ללא רישום פלילי ובכושר גופני טוב (בארץ)
דוח חדש של מכון מחקר ומדיניות אמריקני מגדיר את התנהלותה של חברת הקונגרס ממוצא פלסטיני רשידה טליב כמעוררת "חששות ביטחוניים חמורים" בשל קשרים לגורמים המזוהים עם ארגוני טרור | המסמך קורא לפתוח בחקירה רשמית נגדה (בעולם)