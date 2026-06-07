אחרי ההצלחה והאכלוס של שלב א', חברת אביסרור מציגה הזדמנות יוצאת דופן בפרויקט המבוקש בצפון בני ברק: פנטהאוזים מרווחים בני 6 חדרים, עם מרפסות גג גדולות ומרפסות סוכה מרווחות | וכל זה בהצעת מכר שמאפשרת להתקדם לדירה החדשה כבר עכשיו - ולשלם בעוד שנתיים (נדל"ן)
היזם טען כי הוא "רק מנהל הפרויקט" ולא אחראי לעיכוב של שש שנים במסירת פנטהאוז יוקרתי, אך השופטת קבעה: הוא זה שמשך בחוטים. הפיצוי לרוכשים נקבע לאחר מגורים של שנים ללא טופס 4| לסיכום השופטת קבעה: הוא הרוח החיה (חדשות חרדים)
במסגרת מכירת פנטהאוז בשוהם, התחייבו המוכרים "להשלים" לקונים את ההפרש עד גבול מסוים, אם ירצו למכור את הדירה תוך שלוש שנים. מאוחר יותר הקונים הפכו פושטי רגל. המוכרים טענו שההתחייבות אישית, ואינה חלה כלפי הנאמן על נכסיהם. השופטת קבעה אחרת (משפט)