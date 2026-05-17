קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת זמן אלול: הדלקת נרות שבת בחדר השינה בישיבה, ומה עושים כאשר הישיבה אוסרת להדליק אש בחדר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אבל כבד: זקן המקובלים, הרב דוד חיים שטרן זצוק"ל | מינוי דרמטי ב'נחלת': הגר"א ארנפרוינד מונה לראש ישיבה | סערת פרוש: האם צפויות הפגנות ענק בנתב"ג? | רה"י בשיעור הפתיחה: "אל תצרכו חדשות, זה מיותר" | ה'שטעלע' החדש באם הישיבות: כל הפרטים משיבוץ החדרים בפוניבז' | פסגת זאב - מזרח מתחרדת? מנין אברכים ראשון בשכונה (מעייריב)
מדינה יהודית? רשימת הסנקציות ההזויה של אדלשטיין שמובילה את פירוק הממשלה - והמהלכים מאחורי הקלעים בהנהגה החרדית|שתיקה רועמת בש"ס לצד ביקורות נוקבות ביהדות התורה - מי אשם, נתניהו או אדלשטיין?| היסטוריה בפוניבז': אלפים ליוו את ספר התורה החדש לע"נ הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל | חשש ברעננה: האם ש"ס תמנה ממונה "אנטית" למועצה הדתית? (מעייריב)
הדרמה ב'חברון': מתארסים מוקדם יישארו בפנימייה - אבל יאבדו את החדר| ביקור הפתע של "הגביר" ב'סולובייצ'יק' נגמר ב... שוברים לחולצה חדשה | הדד-ליין פקע: התייעצויות קדחתניות בבתי גדולי ישראל | גולדקנופף כבר דורך את האקדח המעשן: האם נתניהו יתעשת? | נכד האדמו"ר מויז'ניץ הפתיע את החסיד: "סבא ביקש לשלוח לכם מאפים" (מעייריב)
הלילה (בין ראשון לשני) פרצה שריפה בישיבת באר ישראל בעיר אלעד, בה נגרם נזק כבד לחדר פנימייה, בחסדי שמיים אין נפגעים מכלל בחורי הישיבה | כאשר שבו הבחורים אל הפנימייה לאחר כיבוי השריפה, הם נתקלו במחזה מדהים: בחדר שנשרף כליל הושמדו כל החפצים, אך באופן פלאי שני זוגות תפילין ניצלו מהשריפה (חדשות, בארץ)
הקרב על ראשות העיר חיפה, הפתרון של הישיבה הנחשבת - 'שערי שמועות', כנס הכשרות שהפך לכנס שבת, העכברים בבני ברק מתחילים ללמוד, ראש הישיבה האשכנזי באמירת סליחות אצל הספרדים, הנפילה של ר' מיילך והתארים שהוענקו "לא במפתיע" לראשי ישיבת סלבודקה - והפוליטיקה מאחורי התארים (מעייריב)