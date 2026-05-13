13 משיאי משואה, המייצגים את מגוון העשייה היהודית, כובדו בטקס הדלקת המשואות היהודי של 'כיכר השבת' | את המשואה השביעית - "משואת המורשת והמופת", העלה עזרא כהן, שגריר פנמה בישראל | על פועלו הדיפלומטי והמסור למען היהודים בתפוצות, ועל הקמת מוסדות תורה בקהילות פנמה • צפו (אולפן כיכר)
בסימן טוב ובמזל טוב נערכה השבוע באולמי 'קדמה' שמחת נישואי בת הרה"ג ר' דוד פרץ, רבה של קהילת "שבת אחים" בפנמה | בשולחן המזרח בשמחה נצפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ודיינים אשר הגיעו לחלוק כבוד לרב לברך ולהתברך ביום שמחתו (חרדים)
הרשויות בוונצואלה עצרו את עלי זכי האג' ג'ליל, החשוד המרכזי בפיצוץ המטוס בפנמה לפני כשלושים שנה, שגבה את חייהם של 21 נוסעים, 12 מהם יהודים | החקירה נפתחה מחדש ב-2018 לאחר שישראל העבירה מידע שמדובר במתקפת טרור שבוצעה ככל הנראה בידי חיזבאללה (יהדות בעולם)
שמחה אפפה את בני הקהילה היהודית בפנמה, כאשר הגאון רבי זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר' נעתר לבקשת ראשי הקהילה, והגיע לביקור חיזוק בקהילה היהודית המפוארת והוותיקה בעיר | במהלך הביקור סייר הרב במאפיית מצות מקומית וכן קיבל קהל בבית האכסניה (חרדים)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השיג אמש ניצחון נוסף, ביחס לתעלת פנמה עליה איים להשתלט | לאחר איומים מצד טראמפ להשתלט על התעלה האסטרטגית, הודיע אמש נשיא פנמה שהחברות הסיניות לא ישלטו יותר בתעלה | ההבנה בין ארה"ב לפנמה בנושא התעלה הגיעה לאחר פגישה אמש בין מזכיר המדינה רוביו לנשיא פנמה (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סירב לשלול את האפשרות שיחליט להשתלט בכוח על תעלת פנמה שנבנתה על ידי ארה"ב במאה הקודמת או על גרינלנד שהוא מעוניין לקבל | האם טראמפ מתכנן השתלטות אלימה ומהי הסיבה לכך? | כל הפרטים (חדשות, בעולם)
שעות של קורת רוח היה מנת חלקם של גדולי ישראל, בעת שאברכי כולל פנמה, עלו ובאו למעונם לעמוד בכור המבחן על חוק לימודם, הרבנים נו"נ שעה ארוכה עם האברכים היקרים, בסיום המבחן שיבחו את הכולל המעטירה אשר שמו הטוב הולך לפניו (חרדים)
במהלך ביקור החיזוק של גדולי ישראל בדרום אמריקה, שכלל גם אסיפת כספים לטובת קרן עולם התורה, ביקרו גדולי ישראל בשלוש מדינות: ברזיל, פנמה ומקסיקו. בכולן, ערכו דינרים מרשימים ומסרו שיחות מוסר וחיזוק | תיעוד וסיקור נרחב מהמסע (חדשות חרדים)
המסע לטובת עולם התורה בדרום אמריקה נמשך | אמש התקיים הדינר המרכזי בברזיל, שם נדיבי עולם התורה דיברו על הזכות לקחת חלק, והרימו את תרומתם • בפנמה התקיים מעמד קבלת פנים מרגש בראשות גדול ישראל, שמסרו שיחות חיזוק | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
בשבוע הבא יצאו גדולי ישראל, ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, המשגיח הגר"ד סגל, הגר"י הלל, הגר"א סאלים, הגר"ש גלאי והגר"מ קוטלר למסע חיזוק והצלת עולם התורה במדינות דרום אמריקה | הגר"ד כהן יטוס לארה"ב ויבקר בטורונטו, ברוקלין, פסייאיק, לייקווד ומיאמי | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)
ההסתעפות והדרמה בבחירות לרבנות הראשית והתערבות הבג"ץ • סיום חלק א' של זמן קיץ בישיבת עוצם • ההתבדלות של ראש הישיבה מ'נטורי קרתא על רקע נפילת הלוחמים • העדות של תלמידו של מרן בפני הינוקא • קבלת הפנים לראשל"צ בפנמה (מעייריב)