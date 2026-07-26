חרדים מבית שמש בשיח מרתק על הפוליטיקה הקטנה שפגעה בחינוך החרדי והחובות הענקיים של ההורים שמסרו נפש בשביל חינוך| שימו לב שהכרטיס אשראי לא נמצא ליד הרב קו | התביעה הגדולה בהסטוריה על סך 2 אנדציליון דולר| החברה שבעורמה לקחה נתח מהפנסיה של המגיש | הזיכרון הכואב מחובן גוש קטיף (דבר ראשון)
האם המיתוס על המגזר החרדי שחי על הלוואות עומד להתרסק? למה החסידים לווים פחות מהליטאים, כמה באמת עולה לחתן ילדים, והאם השילוב בין הגמ"ח המרכזי לשוק ההון הוא גאונות פיננסית או סכנה מוחשית? צפו בפאנל המלא של "סופר דאטה" וגלו את כל התשובות.
למה השקל פתאום כל כך חזק מול מטבעות העולם? האם אנחנו בדרך לקידומת 2 בשער הדולר? איך האקזיטים בהייטק והתעשייה הביטחונית קשורים לזה? מה הטעות הקריטית שחלקנו עושים עם קרנות הפנסיה שלנו, ואיך מנהלי עמותות ובחורי ישיבות יכולים לנצח את המשבר לקראת פורים? כל התשובות. (כיכר FM)
בתוכנית הרדיו החדשה של ״כיכר FM״ צולל אלי גוטהלף יחד עם המומחה לשוק ההון יוסל'ה מינצברג אל דו"ח השכר הממוצע במשק שפרסם הביטוח לאומי, למה שווה לדווח על כל סכום שמכניסים, איך מנצלים את קרן הפנסיה שלנו ולמה קרן השתלמות שווה יותר מהעלאה בשכר | איש התקשורת ומאמן הכושר משה מנס מרגיע את תחושות האשמה שלנו אחרי חנוכה מלא בפחמימות ומסביר למה 'אחרי החגים' מתחיל עכשיו | וגם: יוסי עבדו עם כל הסגולות של 'זאת חנוכה' ומי השר הכי גבר בכנסת (האזינו)
הפרסומים הרבים האחרונים אודות דירוגי קרנות הפנסיה והחיסכון העלו למודעות שוב את העובדה שאנחנו לא יודעים מספיק על החיסכון שהוא אולי הגדול והחשוב של חיינו | גודל הפנסיה שלנו הוא שיקבע את רמת החיים שלנו אחרי הפרישה וישפיע על הביטחון הכלכלי של המשפחה לאורך שנים | בעידן של מידע פתוח ונגיש, השוואת קרנות פנסיה הפכה לצעד הכרחי שכל חוסך צריך לבצע
הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
למעלה מאלף נשות חינוך ועובדות הוראה התכנסו במעלה החמישה לכנס תרבות ייחודי על ידי סמינר 'עלי באר' | בכנס עתיר התוכן השתתפו נציגות 'מנורה מבטחים' שהעניקו לנשות החינוך ועובדות ההוראה זווית מקצועית פיננסית על אפיקי חיסכון, פוליסות ופנסיות במסלולים ההלכתיים המפוקחים מבית 'מנורה מבטחים' (כלכלה)
הפרויקט הייחודי שמלמד בצורה קלילה ומעשית את המידע החיוני בעולמות הכלכלה, הביטוח והפיננסים שלא לימדו אותנו בבית הספר | כיצד ידע כלכלי פרקטי יכול לשפר לכם משמעותית את איכות החיים? ואיך קרה שמנכ"ל סוכנות הביטוח המובילה מנדי גפנר הפך למנהל בית הספר מן המניין? (כלכלה)
אחרי שהנהלת החינוך העצמאי סירבה לשתף פעולה עם הוועדה לביקורת המדינה, דו"ח שהוצג לחברי הכנסת חשף אי סדרים כספיים חמורים והסתבכות נוספת של הנהלת הרשת ששילמה במשך שנים שלא כדין תשלומי משכורות ופנסיה למורים גם לאחר פטירתם | ברשת החינוך המתמודדת במילא עם חובות עתק, השיבו שהם פועלים באופן מובהק לתיקון הליקויים (חדשות, חרדים)
'תלוש משכורת' הוא לא פחות מחוויה חינוכית - במיוחד בפעם הראשונה. הרגע שבו אתם רואים את הפער בין הברוטו לנטו דומה לרגע שבו הזמנתם מגש פיצה ענק, פתחתם את הקופסה וגיליתם שחצי מהמגש נעלם "לטובת הכלל". המספרים שם מסבירים בדיוק מי אכל את מה (כלכלה)
תככה פרצה במליאת האסיפה הלאומית בפריז לאחר ויכוח בין נציג של השמאל הקיצוני למחוקק סוציאליסטי | הרוחות התלהטו לאחר דיון בנושא רפורמת הפנסיה להעלאת גיל הפרישה, וזה כמעט הגיע ל"מכות" בין שני מחוקקים בחליפות | צפו במחזה הסוריאליסטי (חדשות, בעולם)
בשורה כלכלית: כלי דיגיטלי מיוחד וחינמי מאפשר לראשי המשפחה לקבל תמונה מקיפה על כלל המוצרים הפיננסיים | השירות החדש מבית מנורה מבטחים שמיועד לחוסכים בכלל החברות ובתי ההשקעות, מאפשר לגלות את גובה החיסכון המשותף בכל רגע נתון | והרי התחזית: על כמה יעמדו הקצבאות לכל אחד מבני הזוג? (כלכלה)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויקהל, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהו זמן היציאה לפנסיה על פי התורה? מי ששומר שבת, יוצא ששביעית מהחיים שלו הוא לא עובד, האם התורה מעודדת מנוחה ובטלנות? מהי הסיבה שאסור להדליק את התאורה בשבת, הרי לא כרוך בזה כל מאמץ? | צפו (יהדות)
כשעילת הסבירות בסכנה, נכנסת לתמונה עילת ה"מידתיות". בשל אותה עילה פסלו שופטי בג"צ את החוק שיועד לזירוז מסתננים בלתי חוקיים לצאת מהארץ מרצונם החופשי | בן גביר: "עוד הוכחה לנחיצות הרפורמה" • הכנסת תיאלץ לחוקק חוק חדש בתוך חצי שנה (משפט)
אחרי החלטה של ראש ממשלת צרפת בורן ונשיא צרפת מקרון להעלות את גיל הפרישה בצרפת, במדינה פרצו מחאות ענק נגד ההחלטה - כשהיום אושרה טיוטת ההצעה בסנאט הצרפתי | סקירה נרחבת על המתרחש בצרפת ועל הסיכוי לביטול הצעד מעורר המחלוקת (עולם)
זוהי מילה שרבים בורחים ממנה בגלל שהיא נשמעת מפחידה מדי, אבל האמת היא שלא. הפנסיה טובה לנו מכל הבחינות ומקריאת הכתבה הנוכחית על הנושא – הכל יתבהר לכם • יחד עם מומחי מנורה מבטחים הכנו עבורכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על פנסיה שלכם • איך עושים את זה ולמה היא חשובה כבר מגיל צעיר? (כלכלה)