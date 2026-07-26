כיכר השבת

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אסף מגידו|מקודם

נתוני הלמ"ס לשנת 2024

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זווית מקצועית

כיכר בשיתוף מנורה|מקודם
ש

פרוייקט ייחודי

אסף מגידו|מקודם

מיליוני שקלים הועברו שלא כדין

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בכל רגע נתון

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כיכר השבת
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