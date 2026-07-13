המושל היהודי ג'וש שפירו שהיה מועמד לתפקיד סגן הנשיא, מעורר סערה בספר החדש שמוציא לאור | בספרו תיאר שאלות אנטישמיות שנשאל על ידי אנשיה של קמלה האריס בזמן שנבדק לתפקיד סגן הנשיא | התלונות של קמלה האריס על השירותים - והשקרים שכתבה בספרה (בעולם)
תקרית משעשעת התרחשה במהלך שיחה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם כתבים על סיפון "אייר פורס 1", כאשר דלת שירותים שנפתחה לפתע הפכה למוקד תשומת הלב | האדם שהיה בשירותים, ככל הנראה אחד מאנשי הצוות, מיהר לסגור את הדלת בחופזה ונשאר בפנים עד לסיום התדרוך (בעולם)
האקרים פרו-פלסטינים הצליחו לפרוץ למערכות הכריזה בארבעה נמלי תעופה בארה"ב ובקנדה, והשמיעו מסרי תמיכה בחמאס ומשפטים בוטים נגד ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ | האירועים וגרמו להשבתות זמניות בנמלים ולפתיחת חקירות בעניין | עד כה, אף ארגון לא נטל אחריות למתקפות (תעופה, בעולם)
ההלם של גולדקנופף מסרטון ההסתה נגד נתניהו | היערכות בנתניה לקראת ההילולה ה-30 של הרבי מצאנז-קלויזנבורג | סיום מסכתות במסעדה באמצע טיול של בחורי הישיבה | חבר המועצת בחלוקת התעודות | הקונפליקט החרדי לקראת פגרת הקיץ (מעייריב)
נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה אליזבת מגיל התפטרה מתפקידה לאחר שלא ידעה לענות בקונגרס אם קריאה לרצח העם היהודי עובר על כללי המוסד ואמרה כי זה תלוי הקשר | לפני מספר ימים פרסמה סרטון הבהרה אך התורמים החליטו למשוך את כספם והיא נאלצה להתפטר (בעולם)
אסיר מסוכן שנכלא במדינת פנסילבניה מצא דרך מקורית במיוחד כדי להימלט מהכלא - הדבר תועד במצלמות האבטחה וחרך את הרשת | האסיר, רוצח מסוכן מברזיל במקור - טרם נתפס | "התקנו גדר תיל אבל זה כנראה לא עבד", אמר גורם מטעם בית הכלא (בעולם)