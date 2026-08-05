בלי לעמוד ליד הכיריים ובלי להפוך אפילו פנקייק אחד: בלילה פשוטה נכנסת למחבת לוהטת ויוצאת מהתנור כפנקייק ענק, תפוח וזהוב, שממלא את המטבח בריח חמאתי משגע. השוליים פריכים ושחומים, המרכז רך ונמס, ומעל הכול נערמים קצפת קרה, פירות קיץ עסיסיים ורוטב מתוק שמחלחל לכל ביס (אוכל ומתכונים)
הסקונס דומים ללאטקעס, רק גדולים יותר ומורכבים מפירה ולא מתפודים מגוררים. ניתן להוסיף לבלילה בצל, פלפל שחור או כל תבלין אחר לטעמכם. בסקוטלנד, ארץ המקור, אוכלים אותם בארוחת בוקר לצד חמאה, אבל אם תשאלו אותנו הם מתאימים לכל שעה ביום ועם כל מנת חלבון. תהנו (מתכונים, אוכל)
מה יוצא כשמחברים בין פנקייקים צרפתיים מסורתיים לבין פנקייקים אמריקאים מודרניים? פנקייקים שוודיים. אבל עזבו אתכם מתיאורים מפוצצים, פשוט נסו אותם בבית ותבינו למה הם כל כך טובים. אה, ואין צורך לרפד אותם בסירופ מייפל, כי הם משופעים בריבת תות עסיסית (מתכונים, אוכל)
למה צריך לבחור בין שבלולי קינמון (או בשמם האמריקאי, סינבונים) לפנקייקים, כשרוצים ללגום קפה חם ומפנק? אפשר ליהנות מכל העולמות, מילולית, בזכות המתכון הקל הזה לפנקייקים סינבון (כן, הם בדיוק כמו המקור, עם שפע של רוטב עשיר מלמעלה) - לארוחת בוקר, צהריים, ערב או קינוח. אנחנו לא שופטים (מתכונים, אוכל)
הרכיבים של הפנקייק היפני לא שונים מפנקייק רגיל, אלא שהדרך בה מכינים אותו מעניקה לו גובה מטורף ומרקם רך כמו ענן. אוראל בראל עם מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת פנקייק יפני: פינוק מושלם לבוקר חורפי או ארוחת בראנץ' מאוחרת (מתכונים, אוכל)
מתכון בסיסי לפנקייקים שכל אחד צריך לדעת לתקתק במהירות לארוחת בוקר או ערב מפנקת ומתוקה. תמיד תוכלו להוסיף לבלילה חצי כוס של שוקולד צ'יפס, פירות יבשים קצוצים, אגוזים או כל תוספת אחרת שעולה בדעתכם (מתכונים, אוכל)
בחופשים, כשאני רוצה לפנק את הילדים בארוחת בוקר מיוחדת, אני מכינה להם פנקייקס עננים ורק מהריח הם מתעוררים עם חיוך ענק של אושר. פנקייקים נחשבים למשהו שמכינים בקלות ובמהירות (וזה נכון), רק שיש כמה כללי זהב ששווה מאד לעקוב אחריהם כדי לקבל פנקייקים אווריריים וטעימים במיוחד. שנתחיל? (מתכונים, אוכל)
אם תשאלו את הדור הצעיר אצלנו במשפחה, פנקייקים מטוגנים עם תוספות הם ארוחת בוקר או ערב לגיטימית, מדי יום. אנו, כמובן, מאפשרים זאת רק אחת לשבוע ולמרות שיש לנו מתכון מעולה עבורם, אנו תמיד פתוחים לנסות דברים חדשים - כמו פנקייק סופלה יפני, שבשונה ממה שחשבתם, אינו מכיל בתוכו סופלה שוקולד, אלא בעצם פנקייק אוורירי וגבוה כמו שמגישים במסעדות וטעים להפליא (מתכונים, אוכל)
אנחנו צופים את זה: המתכון הזה לפנקייקס מפתיעים יהפוך לדייר קבוע אצלכם בבית. אנחנו לא סתם מניחים ממרח אגוזי לוז על גבי הלביבות. (זה, חברים, מהלך של טירונים.) במקום זאת, יש לנו טריק להכנסת "גרעין" פסק זמן נסתר שנמס בפה בכל נגיסה (מתכונים, אוכל)