בינה מלאכותית משנה את עולם הפסולת: מערכות מיון חכמות מבטיחות לחתוך בחצי את כמות הפסולת שמגיעה למטמנות |
רובוטים ומצלמות עם ראייה ממוחשבת מזהים חומרים למחזור ושימוש חוזר, והופכים פסולת למשאב חדש וירוק (בעולם)
פסולת בעלי חיים ימיים הופכת לחומר גלם מהפכני לרובוטים בי-היברידיים: חוקרי EPFL מנצלים שלדים חיצוניים של לנגוסטין שנשארו כדי לבנות זרועות אחיזה, סנפירים רובוטיים ומנגנונים קלי-משקל - צעד חדשני ברובוטיקה בת־קיימא המשלבת מחזור, הנדסה חכמה והשראה מעולם הטבע (בעולם)
מטוס A350-900 של חברת התעופה צ'יינה איירליינס שהיה בדרכו מטאיוואן לנמל התעופה לוס אנג'לס בלע 'גוף פסולת זר' למנוע השמאלי שלו | צוות המטוס - שכבר החל בהמראה - כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית (תעופה)
המומחים מזהירים: מערכת החקיקה הבינלאומית לא מצליחה להתמודד עם גידול הפסולת, ריבוי הלוויינים והתחמשות צבאית מתקדמת בחלל | מגבלת הפיקוח והאנרכיה המשפטית מאיימות על מערכות הלוויין והתקשורת, החיוניות לכלכלה ולביטחון העולמי (בעולם)
פוסט שהתפרסם ברשת על התנהגות החרדים בגן החיות - עורר סערה, ומשה מנס יצא לבדוק - האם החרדים מלכלכים יותר? • מה אפשר לעשות והאם צריך להתייחס לביקורת אם היא מגיעה מתוך שנאת חרדים • איש חינוך בביקורת נוקבת ואיש יחידת הצלילה בנתון עצוב (חרדים, בארץ)