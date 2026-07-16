שבועות ספורים בלבד לאחר חג הפסח, חזרו בימים אלו מאפיות מצות היד המובילות בארץ לפעילות לקראת החג הבא • מנהלי המאפיות חושפים את הנתונים מאחורי הקלעים: מהמחסור הכבד שנרשם בשוק ועד לשינוי בשעות העבודה בעקבות השנה המעוברת • כל הפרטים
בימים שבין חג הפסח לחג השבועות, נפתחים אוצרות שמיים ומעניקים לנו הזדמנות נדירה לרפואה מופלאה שאינה כדרך הטבע | גדולי החסידות גילו כי טיפות הגשם היורדות כעת אינן רק ברכה לאדמה, אלא תרופה וסגולה ל"רפואה גדולה מכל התחלואים שאין כדוגמתה בכל העולם" (יהדות ואקטואליה)
אחרי פסח לא "סיימנו" עם החירות ולא עם האמונה. להיפך, אנחנו לוקחים אותן איתנו, סופרים יום אחרי יום, בונים קומה מעל קומה. אל תספרו כמה ימים נשארו לכם עד היעד, תתחילו לספור כמה צברתם בדרך אליו. זה ההבדל בין לשרוד את הזמן, לבין לצמוח ממנו (מאמרים)
תיעוד מרהיב ומיוחד מחג הפסח בחצה"ק פינסק קרלין | החל מאפיית המצות ועד לטישים הסוחפים | באחד מימי המועד נרשם רגע מיוחד במעמד 'ברכת האילנות', כאשר האדמו"ר נעמד מול מקום המקדש וצפה במשקפת לעבר הר הבית, ולאחר מכן בירך על עצי פרי בסמוך למקום עמדו| החג נחתם בטיש נעילת החג (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט בוויליאמסבורג ציינו בהתרגשות את הפסח הראשון בצל האדמו"ר | במהלך ימי המועד יצא הרבי לרחובה של עיר למעמד 'ברכת האילנות', שם נעמד על יד הסטנדר תחת כיפת השמיים | החג נחתם בטיש נעילת חג מרומם (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מכל מעמדי הקודש המרוממים בצל קודשו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בימי חג הפסח |עין חדה יכלה להבחין בשינוי היסטורי בלבושם של בני האדמו"ר במהלך מעמדי "מים שלנו" ושריפת החמץ, אשר החלו על פי בקשתו המפורשת של אביהם האדמו"ר, החלו בניו של הרבי לגרוב גרביים שחורות, כמנהג הבנשקי"ם לבית ויז'ניץ לדורותיהם, שינוי שהפך לשיחת היום בקרב החסידים, הרואים בכך נדבך נוסף בשימור מנהגי השושלת המפוארת (חסידים)
כ-70 אלף שימושים בבוט הווטסאפ לעומת 27 אלף אשתקד | למעלה מ-200 אלף פניות בסך הכול בכל ערוצי השירות | השנה נרשמה הכפלה בבירורים על נורופן ואופטלגין ובהתעניינות בוויטמין D וחומצה פולית | גם השנה נעזרו בבוט משתמשים מכל רחבי העולם (בריאות)
חג של דבקות בקרעטשניף, צפו במראות הוד ממעמדי הקודש בצל האדמו"ר, החל ממים שלנו, דרך שריפת החמץ ואפיית המצות בחבורה, ועד לימי המועד ההומים וטיש נעילת החג המרטיט בהיכל הטישים | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה מרהיבה של ימי האורה בצל האדמו"ר (חסידים)
מנבכי ה'פסח קאך' וההכנות הלוגיסטיות בבית המדרש, דרך שאיבת המים מהבאר המקומית ואפיית המצות - ועד לשיעור הכללי וטיש נעילת החג | 11 תחנות של הוד וקדושה מחג הפסח בחצר הקודש באבוב 45 • צפו בתיעוד מסכם (חסידים)
תיעוד מרומם מימי חג הפסח בצל האדמו"ר מבוטושאן, החל ממעמד שריפת חמץ עם קאלפיק כמנהג אדמו"רי השושלת למעלה בקודש, ברכת האילנות תחת עצי פרי, טיש נעילת החג עם בעקיטשע לבן, הבדלה, ובחלוקת מצה שמורה לשמירה ולהצלחה במוצאי החג (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הפסח בחצה"ק צאנז: החל משאיבת "מים שלנו", ליבון התנור באש לוהטת כחלק מההכנה המוקפדת, ועד למעמדי בדיקת, מכירת ושריפת החמץ ואפיית מצות מצווה לאחר חצות היום | לאורך ימי המועד גדשו אלפי החסידים את מרכז החסידות בנתניה כדי להקביל פני רבו ברגל | שיאו של החג נחתם בטיש נעילת החג המרומם במוצאי שביעי של פסח, שם עורר האדמו"ר בדברות קודשו את הלבבות לאמונה וציפייה לגאולה (חסידים)
תיעוד ענק מרגעי השיא בימי האורה של חג הפסח בצילו של האדמו"ר מבעלזא, החל משאיבת "מים שלנו", בדיקת וביעור חמץ, ואפיית מצות המצווה בערב החג | התיעוד נמשך לאורך ימי המועד ושיאו בשולחן הטהור בנעילת החג | לצד זאת, הצצה לפעילות הענפה של הנהלת המוסדות עבור מאות בחורי חו"ל שחגגו את הפסח בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
תיעוד מרהיב ומסכם מימי החג בחצר הקודש זוועהיל: מטחינת החיטים, מעמד "מים שלנו" יחד עם המרא דכולא תלמודא הגאון רבי מיכל זילבר ראש ישיבת זוועהיל, אפיית מצות מצווה בערב החג, ועוד | במהלך ימי המועד פקד האדמו"ר את הכותל עם פמליה מצומצמת בצל המלחמה, ובהמשך צפה מול מקום המקדש יחד עם כלל חסידיו | את החג חתם האדמו"ר בטיש נעילה ומרומם, שבסיומו חילק הרבי מצה שמירה לחסידים ושוקולדים לילדים (חסידים)