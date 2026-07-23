הברית הטרנס-אטלנטית התנפצה לרסיסים של פסטה ועלבונות לאחר שהנשיא טראמפ ניסה לרמוס את כבודה הלאומי של איטליה | בזמן שרומא רותחת מזעם, ראש הממשלה מלוני הבהירה לעולם בנחרצות: "איטליה לעולם אינה מתחננת" (חדשות בעולם)
מחקר פורץ דרך שהתבצע בסינכרוטרון ובמתקנים מתקדמים באירופה חשף: הדרך המושלמת לבשל פסטה תלויה בדיוק מדעי, הבנה של מבנה הגלוטן והעמילן, והמפתח האמיתי לאיטלקיות גם בגרסאות ללא גלוטן טמון בתנאי הבישול (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף סרטון מזויף הטוען כי ראש ממשלת איטליה ג'ורג׳ה מלוני מתכוונת "להשים את איטליה קודם לאירופה" ולצמצם את התמיכה באוקראינה | בו בזמן, הממשל האמריקני דוחף להטלת מכסים בשיעור שובר שיאים על ייצוא הפסטה - מה שגרם להתקפות חריפות במערכת הפוליטית האיטלקית וללחץ גדול על מלוני | ממשלת איטליה מבהירה: "המגעים מתנהלים רק ברמה האירופית", אך האופוזיציה דורשת תשובות מיידיות (בעולם)
רשות התחרות הגישה כתבי אישום נגד מנהלים ברשתות המזון הגדולות, על מה האישום ואיך דווקא ראיונות תקשורתיים היו המניפולציה באמצעותם כולם 'הבינו' שאפשר לעלות מחירים | ראיון עם ראש מחלקת התחקירים ב'הצינור' שלוקח אותנו חזרה אל 'המלחמה הצרכנית' ואל מאחורי הקלעים של פרשת תיאום המחירים | צפו (חדשות כלכלה)
כן, אנחנו יודעים. כרוב ואטריות ביחד? נשמע כמו שילוב הזוי ומנותק. אבל תתפלאו, המנה הזו מהממת את כל מי שמנסה אותה. זה בטח קשור לתוספת הפרמזן, הפלפל השחור ונגיעות הלימון שבה... או אולי בכלל לעובדה שהיא מוכנה לאכילה תוך 15 דקות בלבד! (מתכונים, אוכל)
קומבינציית הפסטה, חזה עוף, פסטו ועגבניות מיובשות הזו קלה וטעימה. תוכלו להשתמש עבורה בשאריות של עוף משבת ורוטב פסטו ביתי ישביח אותה, אבל יוסיף לזמן ההכנה, אז לשיקולכם. צוותו לה לחם פריך וסלט מרענן והרי לכם ארוחת ערב נהדרת (מתכונים, אוכל)
אם יש לכם פלפלים ובצל, אתם יכולים להכין את הפסטה הזו, עם פריטים שבוודאות שוכנים במזווה שלכם - והכל בכלי אחד. לאחר שהפלפלים והבצל מוקפצים ונהיים רכים ועסיסיים, הפסטה מבושלת ממש באותה מחבת. בקיצור, חגיגה. גם טעים וגם נעים (מתכונים, אוכל)
פסטה עם פטריות? נמאס. פסטה עם פטריות וחצילים? הו, זה כבר סיפור אחר. שימו לב: לצורך המנה הטעימה והמעניינת הזו ניתן להשתמש בקוביות חצילים מוכנות שנותרו לכם מהסלטים של שבת ורק לטגן קלות טרם ההגשה (מתכונים, אוכל)
הסערה הציבורית בנושא מחירי המזון הביאה רבים לחפש דווקא את מוצרי 'טעמן' הנחשבת זה שנים כחלופה משתלמת ואיכותית "אנחנו עם ביקושים של פי שניים ופי שלושה", מספר דרור חיים, המנכ"ל והבעלים של 'טעמן', "כ-3,000 קרטונים של פסטה נמכרים בכל יום בימים האחרונים" (חדשות)
עבור רוב האנושות, קיץ = בריכה וארטיקים. לנו הוא מזכיר מיד תירס ועגבניות וזו היתה ההשראה לפסטה הזו עם עגבניות שרי קלויות וניגרות ותירס טרי. שימו לב! הטריק לקבלת תוצאה עסיסית במקסימום נעוץ במי הפסטה. הקפידו לשמור מעט מהם לפני סינון האטריות - הם יתבשלו עם הירקות וישלימו את הטעמים החסרים במנה (מתכונים, אוכל)