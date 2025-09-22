אין כזה דבר 'נוסח ירושלמי' | למה אסור לשנות כלום במנגינות הימים הנוראים | כולם חושבים על הפיוט שהוא על עקידת יצחק, אבל הוא על הטרגדיה הנוראית של הבן שהתאסלם | ביצוע מרטיט לפיוט שמרסק לנו את הלב | שיחה מרתקת עם החזן והפייטן שלוקח אותנו אל השמחה שנמצאת בתוך אימת הדין (עבודה שבלב)
לקראת פרסום התחקיר הצבאי על הטבח הקשה שקטע את מסיבת הנובה בשבת שמחת תורה, במשטרה חידדו שהליך אישור לקיום המסיבה היה רק לאחר שהתקבל אישור מצה"ל | לוחמי יס"מ שהוצבו בסמוך לפסטיבל הצילו מאות משתתפים בתחילת המתקפה (חדשות)
איך קשורה העיירה היהודית לאעסם אבו שקרא ולואן גוך? ליום אחד יהפכו גלריות המוזיאון ושדרת בתי הכנסת המפורסמת לחלק מחוויית כליזמרים בלתי נשכחת.בנוסף להופעות בגלריות ייערכו גם שני מופעים מלאים וכיתת אמן. יום רביעי יג' באב תשע"ו 17.8.16 (תיירות בארץ)