הורים רבים מפחדים מאוד מההשפעות הרעות שבחוץ, ובצדק | אבל הפחד העמוק הזה מוביל אותם להפעיל לחץ נוקשה וקיצוני על הילדים | התוצאה בשטח? הפוכה לחלוטין ממה שהם קיוו להשיג | מחקרים וסיפורים מהשטח מוכיחים כי נוקשות יתר רק הופכת את הפרי האסור לנחשק ומעניין יותר | גלו איך לשחרר שליטה בחכמה כדי להרוויח את הילדים שלכם מחדש | פרק שישי בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו
תקשורת אמיתית עם הילדים מתחילה דווקא בהקשבה שלנו כהורים. רובנו ממהרים לשלוף תשובות מוכנות מראש, אבל הסוד האמיתי הוא להקשיב גם בין המילים. הילד פשוט חייב להרגיש שמבינים אותו באמת - אם לא תקשיבו לו, למה שהוא יקשיב לכם אחר כך? עשו פסק זמן ופשוט תהיו איתו בסיטואציה • פרק חמישי בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו (חינוך ילדים)
הוא נועד להיות המקום שבו נפגשים, אוכלים, ומדברים זה עם זה, בפועל, בבתים רבים שולחן האוכל הפך לתחנת מעבר של ניירת, כביסה, תיקים, קניות, מפתחות וכל מה שאין לו מקום אחר | כך קרה שהרהיט הכי משפחתי בבית איבד את התפקיד שלו, ולא פחות חשוב - כך אפשר להחזיר אותו לחיים (סדר ונקיון)
החברה המודרנית קידשה את העיסוק המתמיד והפכה את המנוחה לסוג של חטא | מהו הניתוח הפסיכולוגי של האנשים שלא מסוגלים לשבת דקה בלי לעשות כלום, ומדוע "בטלה מכוונת" היא למעשה הדלק הכי טוב ליצירתיות, למחשבה חופשית ולבריאות המוח שלנו? | שבו בנחת ותקראו (פסיכולוגיה)
במשך שנים לימדו אותנו שעדיף לא לעשות רעש, לא להתעמת ולא “להיות קשים”. אבל הפסיכולוגית הארגונית סוניטה סאה טוענת שהשתיקה אינה תמיד בחירה בטוחה | לפעמים היא גובה מאיתנו מחיר נפשי, חברתי ומוסרי כבד - ודווקא התנגדות שקטה, מדויקת ועקרונית יכולה להיות הדרך לחזור לעצמנו (פסיכולוגיה)
בפודקאסט של אלי גוטהלף נעם פרידמן מספר על ההתעללות שחווה בבית הספר, הקרב הקשה מול הפרעות האכילה והחרדות, הרגע שבו קיבל אבחנת אוטיזם שהפילה עליו ״100 טון״, והמאבק העיקש להתגייס לצה״ל למרות הכל. זהו סיפור על ילד שחיפש מקום בעולם, ועל צעיר בן 22 שמסרב לתת לשום כותרת להגדיר אותו. | צפו (כיכר FM)
מה פוגע בביצועים שלכם יותר מחוסר ניסיון או לחץ חיצוני? המדע שמאחורי "עייפות החלטות", מדוע המוח שלכם פוסק כמו שופט מותש בשעות הדמדומים של היום, והשיטה הפשוטה לארגון הלו"ז שתציל אתכם מהטעויות היקרות ביותר בקריירה ובחיים הפרטיים (פסיכולוגיה)
כיצד הפך נער אמריקאי מבית "יקי" לחסיד גור? מה קורה לילד בן 14 שבוחר בדרך עצמאית? והאם פנייה לעזרה רגשית יכולה להרוס שידוכים? | הרב והפסיכותרפיסט הבכיר מנחם אינגבר, מהדמויות המוכרות והמוערכות בתחום בריאות הנפש במגזר החרדי, מדבר עם אלי גוטהלף על האיזון שבין החלום הילדותי לגבול הטכני, שיטתו הייחודית להנחיית הורים, הסטיגמות והאתגר הלאומי של מדינה שנמצאת בתוך אירוע טראומטי מתגלגל | צפו (כיכר FM)
הם מנהלים אימפריות של מיליארדי דולרים, אבל לא מוותרים על חמש דקות של סידור הבית בכל בוקר | הצצה לפילוסופיה היפנית שכבשה את מנכ"לי עמק הסיליקון המסבירה למה כדאי לכם לזרוק את המגב, להפסיק לתכנן את "יום הניקיון הגדול" של סוף השבוע, ואיך מיקרו-הרגלים של שתיים עד חמש דקות יכולים לשנות לא רק את מראה הסלון שלכם – אלא גם את רמות הסטרס במוח (פסיכולוגיה)
בין אם מדובר בפגישת עבודה גורלית מול הבוס או בפגישה עסקית מלחיצה, המוח האנושי תמיד מחפש שליטה ומעורבות | המדריך המלא לשימוש ב"באג" המפתיע שיגרום לצד השני להוריד את המגננות, להקשיב לכם באמת ולהרגיש שהרעיון שלכם הוא בעצם שלו (פסיכולוגיה)
"ותהי לו לאומנת": הלב הפתוח של המגזר החרדי | שלוש שעות בדרך הביתה: כישלון התחב"צ | הנתון המבהיל: כחמישית מהנוער דיווחו על "קשר אישי" עם בינה מלאכותית, האם גם לחרדים יש את הבעיה הזו? | מי משלם 16 שקלים על עוגייה אחת? | המתכון המושלם לפיצה איטלקית נדירה |
החולצה שלא נלבשה כבר שבע שנים, המכנס שמחכה לגוף שהיה פעם, השמלה שנקנתה ברגע של תקווה והז׳קט שמזכיר תקופה אחרת - ארון הבגדים שלנו הוא לא רק מקום אחסון. הוא ארכיון רגשי | בין מדפים, קולבים ומידות שכבר השתנו מסתתר סיפור חיים שלם: מי היינו, מי רצינו להיות, ממה נפרדנו, ומה עדיין קשה לנו להניח מאחור (פסיכולוגיה)
ראיון עם הרב שמואל אזואלוס, מטפל זוגי, על הקושי לטפל בזוגות בעידן המודרני, כשכל אחד מגיע לקליניקה עם קולות, עצות ודעות של עוד אלפי אנשים שהוא מחובר אליהם |הארה מהפרשה - מדוע הקרבן היחיד שהוא "חמץ" קרב דווקא בחג השבועות, ומה הקשר למתן תורה |האברך שלא רצה לעבוד שעות נוספות - פינת כלכלת המשפחה |איך להתייחס לבעל מקצוע שהוא גם חבר? התשובות שלכם|פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, וב"ה גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
חוקרים מגלים כי הסיבה שבגללה אנחנו לא מצליחים להגיע לעמק השווה בוויכוחים פוליטיים, חברתיים או אישיים לא קשורה בהכרח לעובדות - אלא לאופן שבו כל אחד מאיתנו מגדיר את המושג "אמת" | מחקר חדש חושף שלוש תפיסות שונות לחלוטין שמנהלות את הדיונים שלנו, ומציע דרך חדשה להפסיק את "שיח החירשים" (פסיכולוגיה)
הוא לא סתם "קשוח" והיא לא רק "פרפקציוניסטית" - מחקרים בתחום הפסיכולוגיה הארגונית מראים כי ניהול פוגעני הוא מדרון חלקלק שמוביל לשחיקה, דיכאון ואפילו נזקים בריאותיים פיזיים | מדריך לזיהוי סימני האזהרה וארגז כלים להישרדות במגרש המשחקים הארגוני (פסיכולוגיה)
דניאל פלוצניק חושף את גישתו המעשית לטיפול בטראומה ובפוסט-טראומה, ומסביר כי התחושות הקשות שחווים נפגעים הן למעשה מנגנוני הישרדות טבעיים ותקינים של המוח, שמופעלים בטעות משום שהמוח חושב שהסכנה עדיין נמשכת |האם נוכל להיות קדושים רק בגלל שהקב"ה קדוש? |האם כדאי לשתף את ההורים בבעיות עם בן/בת הזוג |מה לעשות כשהשכן החליט "לתפוס עליכם טרמפ"|פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, וב"ה גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
בשעות אחר הצהריים פשטה הידיעה כאש בשדה קוצים: נמצאה גופתו של הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, שנסחף וטבע למוות לפני עשרה ימים בחוף בנתניה | עם היוודע הבשורה, הציבור חש מערבולת של רגשות: מחד, כאב על הטרגדיה הכפולה במשפחה, ומאידך אפילו מעט שמחה בסגירת המעגל | איך ייתכן לשמוח בזמן טרגדיה בלתי נתפסת? יצאנו לבדוק את נפלאות המוח (אקטואליה)
סיפורו של התלאי הצהוב שלבשו היהודים באירופה מתחיל הרבה לפני ימי השואה, הוא מוצג לראשונה במדינות האסלאם בצורות שונות ובהמשך מקבל משנה תוקף רווי שנאה במדינות אירופה הנוצרית - כשהנימוק להשפלה זו נשען על יסודות תאולוגים המנסים להסתיר שנאת אדם טהורה ללא הצלחה | מתי הוא התחיל? למה דווקא צהוב? כיצד התמודדות איתו היהודים בכל התקופות? | ואלה תולדות אות הקלון היהודי (פסיכולוגיה)