מאבק סוער בין הורים הגיע לסיומו בפסיקה נוקבת - בית המשפט דחה לחלוטין את עמדת האב החילוני וקבע כי בנם בן השש יחויב להשתלב במוסד לימודים דתי תורני, למרות התנגדותו הנחרצת וטענותיו על אורח חייו (חוק ומשפט)
סוף לסכסוך סביב הפקת "ועידת ההלכה": בית המשפט דחה ערעור של מפיק שטען כי שימש כמתווך בלבד, והותיר על כנו חיוב של מעל 200 אלף שקל. השופטת קבעה: גרסת הנתבע הייתה "רוויה סתירות" והוא אישר אישית את התקציב| לקח חשוב לעולם ההפקות (חוק ומשפט)
בית משפט בבריטניה דחה היום עתירה של ארגונים פרו-פלסטיניים נגד שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לממלכה | העותרים עתרו נגד אספקת חלקי חילוף למטוסי F-35 לישראל על ידי בריטניה, זה מה שקבע בית המשפט (חדשות, מדיני)
בן שמונה עשרה לאב"ד | הנער
שעלה במעלות הפסיקה והפך לאחד הפוסקים
המובהקים בהלכות טהרה |
"גדול האחרונים"
“דעתו מכרעת"
התבטאויותיהם של גדולי
הדורות אודותיו |
דעתו בפרשת הגט ומדוע בחר להתערב בפרשה |
גילוי מצבתו בדרך פלאית
(יהדות)
האוטובוס לא הגיע? איחר? נתקלתם באלימות פיזית ומילולית? אחרי שהגשתם תלונה וזלזלו בכם - אתם יכולים לתבוע ולקבל פיצויים • איך עושים את זה, מי הפוסק שמתיר, מה הסכומים ועד כמה זה באמת תמיד משתלם? • למה לכעוס אם אפשר להרוויח... (תחבורה)
בערב פסח תרפ"ז (1927) ביקר תומאס מסריק, נשיאה הראשון של צ'כוסלובקיה - בארץ ישראל. הנהלת 'העדה החרדית' הכינה לכבודו קבלת פנים מרשימה - אך צלם שהנציח את הטקס המרשים בתמונה מפורסמת ביותר, הוביל לסיוע למשנה ברורה בפסק תקדימי (מגזין)
כולנו נתקלים בסיטואציות הלכתיות בהם אנו לא יודעים מה צריך לעשות • שבת, ברכות, איסור והיתר וטהרת הבית • הרב אהרון דואר מציג את שיטת 'רב פוסק בביתו' דרכה כל אחד יכול ללמוד ולדעת • איך בדיוק זה עובד ולמי זה מתאים • ראיון מרתק
החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן מעיד כי הוא מורה שאין לסמוך על פסיקת מורי הוראה שלא מצייתים לגדולי הדור. הרב משה יהודה שניידר מוסיף ומעיד כי הגראי"ל נשאל גם על אותם מורי הוראה שהתחמקו מלהורות להצביע ליהדות התורה והורה "לחפש רבנים אחרים" (חרדים)
תקדים: בית המשפט הגבוה לצדק הוציא צו ארעי שמבטל זמנית פסק של בית הדין הרבני הגדול הקורא לשחרר סרבן גט ממאסר כל עוד המסורבת לא תמשוך תביעת נזיקין. עובד בבית הדין הרבני ל'הארץ': "אין לזה אח ורע, נכון שהיו ניסיונות בעבר, אבל בג"ץ מעולם לא התערב בדין תורה ובאופן שבו בתי הדין מפרשים את דין התורה, עד יום רביעי האחרון" (חרדים)
שעה קלה לאחר פסק הדין שקבע כי ההנהלה החדשה ב'יתד נאמן' - חוקית, מתברר, צוואת מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל בה קרא להתחשב בדעתו של נאמנו הרב יחזקאל אסחייק ש"היה יודע איך היה דעתי נוטה" - השפיעה על הפסיקה, וגרמה לבית המשפט להכיר בכך שההנהלה החדשה חוקית. ההחלטה המלאה (חרדים)