"ככל אשר יורוך" מול כוכבי טיקטוק: האם הפוליטיקה החרדית תקועה בעבר או מנצחת את השיטה? | אלול אחר: הריאיון שישנה לכם את התפיסה על יום הדין | מבחן הקובייה והשקית המעוכה: איך תזהו מי עובד עליכם בשם הקבלה? |
קבוצת חיילים דתיים המשרתים ביחידת דובר צה"ל, התלוננו לרבנות הצבאית על כך שמעסיקים אותם בפעילות מיותרות בשבתות ובחגים | לאחר תקופה ארוכה של תלונות, בדובר צה"ל החליטו להכניס רב צבאי שילווה את החיילים הדתיים (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו רמז מוקדם יותר על "פעילות מסוימת של ישראל" במהלך כנס במעלה אדומים | דקות לאחר מכן החלו להסתובב שמועות על פעילויות של חיל האוויר באיראן | גורם ביטחוני הבהיר מיד: "אין שום איום" (מדיני)
אחרי הדיווחים על פעילות חריגה של צה"ל בסוריה במהלך הלילה האחרון, גורם ישראלי אמר לערוץ אל-חדת' הסעודי, כי הצלחנו להשיב הבייתה ציוד סודי ומסוכן, לאחר הנחתת כוחות בסמוך לעיר דמשק | הגורם אף הוסיף כי "האמצעים שהשבנו לישראל, היו מצויים בתוך עמדות הסורית, במשך למעלה מעשור" (מדיני)
בפעילות חוץ־רכבית שנמשכה שעות ארוכות הצליחו האסטרונאוטים הסינים להתקין מערכות מיגון מתקדמות נגד פסולת חלל, לבצע בדיקות תרמיות לרכיבים קריטיים ולבחון לראשונה מערכת עיגון חדשנית - כל זאת תוך קבלת סיוע מתמשך ממערכת הבינה המלאכותית Wukong AI, שנועדה לשפר את ניהול המשימות, הדיוק והביטחון של הצוות בתחנה (בעולם)
עדות ראיה ותיעוד בלעדי לסכנת החיים בחווה הנטושה | למה מחירי הדרייברים מזנקים והסכנה שבנסיעה עם חאפרים | חברת האוטובוסים תשלם 45,000 ש"ח לאחר סירוב עלייה לאוטובוס ומה יקבל חרדי שאוטובוס לא עצר לו בתחנה? | ירי חי על גנבי רכב וקקטוס שיעורר בכם מוטיבציה (דבר ראשון)
שוטרי מחוז מרכז ביצעו הלילה אכיפה ממוקדת בכפר קאסם במסגרת פעילות כנגד סכסוכי משפחות בעיר | במהלך הפעילות תפסו הכוחות נשק מסוג קרלו, חשפו מעבדת סמים, כשלאחר מכן בוצעה ביקורת בבית עסק ואכיפת תנועה נחושה (משטרה)
חנוכה הוא זמן מושלם לאור, צחוק וטעמים משגעים - ואין כמו ערב לביבות משפחתי כדי להביא את כל אלו יחד | בין לביבה לרגע של מנוחה עם סופגנייה, זה בדיוק הזמן להוסיף מעט פעילות שתעשיר את האווירה ותיצור זיכרונות בלתי נשכחים, אז התחממו על הלביבות, והיכנסו לרשימת הפעילויות שתהפוך את הערב שלכם לחגיגה אמיתית (משפחה)