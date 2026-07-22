גבר פעלולן הדהים את פולין בצעידה היסטורית ומורטת עצבים באורך 500 מטרים מעל מרכז העיר | בתנאי רוח קיצוניים ובגובה בלתי נתפס, הוא הצליח לחבר בין שני המבנים הגבוהים בוורשה על רצועה דקה מאי פעם (חדשות בעולם)
הטלוויזיה הממשלתית של סין שידרה לרגל "תחילת השנה הירחית" מופע פעלולים של רובוטים הומנואידים, לצד ילדים ששיתפו איתם פעולה | במופע המרהיב נראים הרובוטים מבצעים קפיצות ופעלולים מורכבים לצד הרקדנים הקטנים (בעולם)
המופע של הלהטוטן הרוסי ולדימיר פולנוב בן ה-23 הסתבך באמצע פעלולי האש, והוא ספג כוויות קשות ב-20 אחוז משטחי גופו מול מאות הצופים בהופעתו. מארגני האירוע: כנראה הייתה תקלה בציוד שגרמה לפגיעה בלהטוטן (מעניין)