טיסה של קת'אי פסיפיק מאוסטרליה להונג קונג נקלעה למערבולות אוויר | שמונה נוסעים ואנשי צוות נאלצו להתפנות לטיפול בבית חולים | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראה תא הנוסעים במצב של אי-סדר לאחר הנחיתה, כאשר פסולת ושאריות מזון מפוזרים בכל מקום (תעופה)
מסוק של חיל האוויר נאלץ לנחות בדרום לבנון במהלך פינוי פצועים ולא הצליח להמריא בשל תקלה טכנית. מסוק חלופי פינה את הפצועים, בעוד צוותי טכניים תיקנו את המסוק בשטח עד להמראתו חזרה לישראל. בצה"ל הבהירו כי המסוק לא נפגע מאש אויב (צבא וביטחון)
צבא אוקראינה מכפיל את עוצמתו הטכנולוגית ומציב בחזית רבבות כלי רכב אוטונומיים שיחליפו את הלוחמים. לאחר שכלים רובוטיים ביצעו 9,000 משימות לוגיסטיות בחודש אחד וכבשו עמדת אויב ללא מעורבות אדם, הממשל משקיע מאות מיליוני דולרים בטכנולוגיה שחוסכת חיי אדם (בעולם)
כוחות צה"ל נתקלו במארבי נ"ט וכטב"מים מתאבדים בעומק שטח לבנון. שלושה גיבורים פצועים באורח קשה פונו תחת אש לבתי החולים, לצד פצועים נוספים בדרגות שונות. עם ישראל נקרא להרבות בתפילה לרפואת הלוחמים המחרפים נפשם (צבא וביטחון)
ארבעה בני אדם נפצעו הערב באירוע ירי והשלכת רימון רסס בכפר כנא | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי תחת אש ופינו אותם לבית החולים האיטלקי בנצרת ולמרכז הרפואי צפון (פוריה) | המשטרה: "הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה" (בארץ)
מסוק התרסק אל תוך היער כשעליו ארבעה נוסעים | באופן מפתיע, כלל הנוסעים יצאו בחיים, כאשר נוסע אחד במצב קריטי בשל פגיעת ראש ושאר הנוסעים נפצעו קל | על פי ממצאים ראשוניים, העצים ביער שבו התרסק המסוק ריככו את הפגיעה ומנעו טרגדיה שעלולה להיות חמורה יותר (תעופה)
עד ראייה ששהה באתר הסקי בו התרחשה הטרגדיה הלילה בשוויץ, העיד בתקשורת הצרפתית על מה שהוא ראה | לדבריו, "אנשים שברו חלונות כדי לצאת החוצה ודרכו האחד על השני, ראיתי מחזות זוועה אמר העד | דיווח על שני יהודים נעדרים באירוע | ההערכה היא כי מדובר בשריפה שהביאה לפיצוץ, גרסה אחרת של האירוע היא שזיקוק נורה לעבר משקה אלכוהולי מה שהביא להתלקחות מבנה העץ (חדשות, בעולם)