כמה שוקל הציוד שחיילים סוחבים על הגב | למה בני הנוער של היום קורסים תחת המשא, ומהם חוקי הברזל שישאירו אתכם בכושר שיא בכל גיל | מייסד "קל בקרב" עושה סדר בהיררכיית הסיירות, מפרק את "שוק הבשר" של המיונים, ומסביר מדוע חטיבת "חשמונאים" משנה את חוקי המשחק (תהיה בריא)
בן 50 נפצע באורח קשה לאחר שמעד במהלך עבודתו בבית עסק בעיר החרדית בני ברק. כוחות הרפואה העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים בזירה כשהוא סובל מחבלות ראש ופנים קשות, והוא פונה במצב לא יציב ומעורפל הכרה לחדר הטראומה בבית החולים איכילוב (בארץ)
לראשונה מאז פציעת בנו בניה חברון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לתקרית הפציעה ומספר על מצבו הרפואי | הוא סיפר כי "רסיסים חדרו לגבו ולבטנו, הוא הובהל לבית החולים, ורק שם גילינו את הנס הגדול שנעשה לנו" | לדבריו, "בחסדי ה' אחד מהרסיסים קרע את הכבד ונעצר בדופן כלי הדם הכי גדול בבטן שאם חלילה היה נפגע המצב היה חמור בהרבה" (בארץ)
הטלוויזיה הממלכתית באיראן אישרה כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע במהלך המלחמה | חמינאי לא הופיע בפומבי מאז תחילת המלחמה, והודעת כלי התקשורת על עלייתו לתפקיד המנהיג העליון פורסמה במהלך הלילה (בעולם)
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד דרמטי מתוך סופת ברקים שפגעה בבסיס הצבאי חוסה הילאריו לופז בקאוקה שבדרום מערב קולומביה | בתיעוד נראה רגע רגע פגיעת הברק, כאשר החייל עומד בסמוך למסוק החונה בבסיס, וברגע אחד פוגע הברק בזנב המסוק ופוצע את החייל שעמד לעלות | החייל פונה לטיפול רפואי כאשר המסוק יצא מכלל שימוש | צפו בתיעוד הוויראלי (תעופה, מעניין)
הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)