הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי 2.8 מיליארד דולר למכירת פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים לישראל - המכירה החד-פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה בשנים האחרונות | מדובר בפצצות שעמדו בעבר במוקד מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, ממשל ביידן עצר ב-2024 משלוח אחד שלהן בשל חשש מהשימוש בפצצות כבדות באזורים צפופי אוכלוסייה בעזה (בעולם)
שחקן ההגנה אמיליאנו אנדריצי גרם לבהלה המונית בטיסה של חברת "פלייבונדי" כשהכריז על פצצה על הסיפון רגע לפני ההמראה | האירוע הוביל לפינוי דחוף של המטוס, שיבושים בלוחות הזמנים של כ-1,200 נוסעים וסיכון ממשי לסיום הקריירה שלו (חדשות בעולם)
נמל התעופה בפילדלפיה נסגר לטיסות נכנסות לזמן קצר לאחר שדווח על התרעת אבטחה בשל איום בפצצה על סיפון מטוס ספיריט איירליינס | השדה חזר לפעילות סדירה לאחר שפינה את המטוס ולא התגלתה פצצה | בחודש האחרון דווח על מספר רב של אירועים ביטחוניים שכאלה, כאשר נוסעים איימו כי ברשותם פצצה וגרמו לסגירת שדות תעופה והשבתת טיסות (תעופה)
מהומה ובהלה פרצה בטיסה פנימית בשמי מקסיקו, לאחר שנוסע על הסיפון החל להשתולל בתא הנוסעים ואיים כי ברשותו פצצה ואף נשק חם | עם נחיתת המטוס עלו שוטרים על הסיפון ועצרו את הנוסע | הטרמינל נסגר למשך זמן | כך נראו רגעי המעצר (תעופה)
בתוך יממה אחת, הוכרז "איום ביטחוני" בשל חשד לפצצה בשני נמלי תעופה בארצות הברית | תחילה היה זה במטוס של יונייטד בשדה התעופה בוושינגטון, ומאוחר יותר היה זה במטוס של דלתא בנמל התעופה בניו יורק | בשני המקרים לא נמצא דבר (תעופה)
אחד מנמלי התעופה העמוסים בארצות הברית הושבת הערב עקב חשד לפצצה על מטוס שנחת בשדה | רשות התעופה הפדרלית בארה"ב (FAA) הכריזה על הקפאת המראות בשדה התעופה - שבוטלה כעבור שעה | זה מה שהוביל לסגירת השדה (תעופה)
מנהלת התעופה האזרחית של כווית (DGCA) הודיעה ביום ראשון כי מטוס של חברת גאלף איירליינס נחת בשלום בנמל התעופה הבינלאומי של כווית לאחר איום שווא בפצצה מצד אחד הנוסעים | הנוסע הבעייתי עוכב על ידי משטרת שדה התעופה עם הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של כווית (תעופה, בעולם)
יותר מ-170 פצצות מתקופת מלחמת העולם השנייה התגלו מתחת לגן שעשועים בצפון אנגליה, כך דווח היום (שלישי) במדינה | התגלית המדהימה אירעה כבר בחודש שעבר במהלך עבודות בגן השעשועים בפארק סקוטס בוולר, עיירה קטנה במחוז נורת'מברלנד שבאנגליה, סמוך לגבול סקוטלנד (בעולם)
בכנסת התקיים היום דיון בו הוצגו נתונים חמורים על מה שיהודים ברחבי העולם נאלצים לעבור מאז פרצה המלחמה | כך למשל בארה"ב יותר מ-400 מוסדות יהודיים קיבלו איומי שווא בפצצה | בטורנטו כמות האירועים האנטישמיים עלתה ב-211% מאז תחילת המלחמה | באוסטרליה כמות האירועים האנטישמיים בחודשים אוקטובר ונובמבר עלתה ב- 738% | כל הנתונים (חדשות בעולם)