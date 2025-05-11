הסתבכות חוק הגיוס וההתחמקות של נתניהו - האם הוא מוביל את החרדים להפלת הממשלה בכוונה? | התיעוד המכעיס והתגובות: "הפקח עבר על החוק" | משבר הדיור בארה"ב: האדמו"ר בהנחיה מפתיעה | נוף הגליל או שוויץ? כך הפכה השכונה החרדית לאתר הנופש לאדמו"רים | שקלי התפרץ, כץ התערב; ואיך הגיב גולדקנופף? (מעייריב)
מכתב האישום שהוגש כנגד השוטר וכנגד שוטר נוסף שסייע לו, עולה כי במהלך ההתגוששות בשוק מחנה יהודה בבירה, האקדח המשטרתי נפל, וחברו של השוטר הסתיר אותו באחד הדוכנים | המשטרה: "השוטר הוצא לחופשה כפויה, ולאחר עריכת שימוע, באוגוסט 2022, הוא פוטר משטרת ישראל" (משטרה)
הפקח, כך לטענת הנוסע, איים לתת דו"ח של 500 ש"ח - למרות כי באוטובוס לא היה ברקוד לתשלום באפליקציה | הנהג והפקח הזמינו משטרה שמיאנה להגיע - והנוסע שוחרר | למרות פניית הנוסע לחברת "קווים" - החברה סירבה למסור לו את הפרטים של הפקח הנהג (חרדים)