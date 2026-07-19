גבר בריטי נקנס בסכום של 250 לירות שטרלינג (כ-1000 שקלים), לאחר שירק על הקרקע עלה שנכנס לפיו בעקבות משב רוח | חבר המועצה המחוזית בה אירעה התקרית, אדריאן פינדלי, טען כי תושבים זועמים נוספים פנו אליו לאחר שחוו מקרים דומים (בעולם)
ראשי הערים הגדולות בישראל - ליאון וחולדאי, פנו במכתב משותף לשרי התחבורה, המשפטים והביטחון הלאומי ובו הם ביקשו: "העניקו לפקחים העירוניים סמכויות לאכוף את החוק האוסר על כניסת רכבים לצומת חסום" (חדשות בארץ)
נער יהודי שהותקף קשות על ידי פקחי תחבורה ערבים, נדרש לשלם קנס שהוצא במהלך האירוע וממשיך לקבל דרישות תשלום ממשרד התחבורה, למרות שתלונתו נחקרת במשטרה | בגלל הזמן שחלף במשרד התחבורה לא מטפלים בערעור | עורך דינו של הנער: "התעללות של ממש" (בארץ)
משרד התחבורה מגבש נוהל חדש, שצפוי לשנות את כללי האכיפה בנוגע לתשלום בכרטיסי רב-קו ולמנוע את החיכוך בין הנוסעים לבין הפקחים | סגן השר במשרד התחבורה אורי מקלב: ״השינוי מביא היגיון לצד הוגנות, מאפשר גמישות בתשלום לא אישי עבור הנסיעה בתחבורה הציבורית, וימנע עוול״ (חדשות תחבורה)
חשיפה: כינוס חירום בהכלי מלכות - כ-1,000 בחורי ישיבה בראשותם של הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש | תקיעת שופר בוועדת הכנסת | גל השמועות על מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ וההודעה של המשב"ק | סוף לקנסות בתחבורה הציבורית? הבשורה של פינדרוס לנוסעים החרדים | סדרת הסיומים בצומות בקריית יערים (מעייריב)
התפתחות בסאגת הבחירות לרבנות הראשית - בעיקר בגזרה הספרדית | המועמד למשרת הראשל"צ והגר"ר לויכטר בבית המוסר | התיעוד שהסעיר את המגזר - פקח של קווים איים בדו"חות וסירב להזדהות | הבשורה ללומדי הנהיגה בישראל (מעייריב)
נוסעי האוטובוס מירושלים לאשדוד נאלצו לעבור השפלות מטעם הנהג והמבקרים, שכללו יריקות, צעקות ועוד | "השוטרים נבהלו שקרה פיגוע", מספר נוסע בשיחה עם 'כיכר השבת' • בחברת אגד מגיבים לטענות הקשות: "מתחקרים" (תחבורה)