לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-18 נוספים נפצעו בפיגוע התאבדות שאירע מחוץ לתחנת משטרה בצפון מערב פקיסטן | קבוצת חילוץ וכוחות משטרה פתחו במבצע נרחב באזור במטרה לעצור מעורבים וסייענים שאפשרו את הוצאת הפיגוע אל הפועל (בעולם)
ברקע הימשכות התקיפות הההדיות בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר מסר כי המתווכים הציעו הפסקת תקיפות למשך 10 ימים, במטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית (בעולם)
מטוס מטען של פקיסטני נעלם הערב מעל הים הערבי, בדרכו משארג'ה שבאיחוד האמירויות לקראצ'י שבפקיסטן | הקשר עם הצוות אבד כ-300 קילומטרים ממערב ליעד, לאחר שדיווח על בעיית ניווט וביקש סיוע | רשות התעופה הפקיסטנית פתחה במבצע חיפוש והצלה (בעולם)
ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף המשמש כמתווך בין ארה"ב לאיראן, הודיע כי יגיע להלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שיתקיים בסוף השבוע | ההחלטה להשתתף בהלוויית המנהיג העליון מדגישה את חוסר האובייקטיביות של הפקיסטנים במגעים מול ארה"ב, אך ייתכן שיש סיבה אחרת שקשורה בכלל לישראל (מדיני)
היום, ליוו מטוסים פקיסטנים את מטוסו של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כשנכנס לאזור הטריטוריאלי של המדינה השכנה | בזמן שפקיסטן משמשת כ"מתווכת" בין ארה"ב לאיראן, היא לא הסתירה את קרבתה למדינת הטרור | צפו בתיעוד (בעולם)
ממשל טראמפ מהדק קשרים עם פקיסטן וקטאר, שאינן מכירות בישראל, ומחקה את שמה מההצהרה הרשמית על המלחמה בלבנון תוך שימוש בניסוחים עקיפים | המהלך מגיע שעות לאחר שסגן הנשיא ג'יי די ואנס ספג ביקורת חריפה כשנמנע מלהגיב לעיתונאית שהאשימה את ישראל בביצוע רצח עם (חדשות)
סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס הגיע לשוויץ יחד עם סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר לקיום שיחות עם האיראנים | בפתח הפגישה בנוכחות נציגים קטארים ופקיסטניים, החניף ואנס למארחים, ולא פחות מכך לאויב האיראני | הדברים המלאים (מדיני)
גורמים בכירים בישראל מתריעים בחריפות נגד ההסכם המתגבש | טוענים: האיראנים קיבלו את כל מה שרצו | "מה יהיה המנוף האמריקני אחרי 60 יום?" | הבכירים מתריעים: "הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום ומערך הטילים בכלל לא חלק מההסכם" | הנשיא טראמפ: "מחר נחתום על הסכם מסגרת עם איראן; 'בזמן הנכון' נאסוף את האורניום ונשמיד" • כל הפרטים (חדשות, בעולם)
ציוץ מאיים של טראמפ הצית בליץ שיחות מצד מנהיגי המפרץ ודרום אסיה, ששכנעו את הנשיא האמריקני לבטל את התקיפה המתוכננת ולחזור לשולחן המו"מ | בוושינגטון מביעים אופטימיות זהירה לגבי הסכם שיפתח מחדש את מצר הורמוז וישחרר כספים איראניים קפואים, בטהרן מבהירים כי לא יתפשרו על הקווים האדומים, ובירושלים דורשים מטראמפ התחייבויות (אקטואליה)
בעוד הממשל האמריקני מנסה לרקום עסקה היסטורית שתחבר בין הסדר עם איראן להרחבה חסרת תקדים של הסכמי אברהם, איסלאמבאד מבהירה כי החזון הזה רחוק מהמציאות | שר ההגנה הפקיסטני דוחה על הסף כל אפשרות לנורמליזציה, ומזכיר לעולם כי מבחינת ארצו – ישראל פשוט לא קיימת על המפה (חדשות בעולם)
הנשיא טראמפ אמר לקבוצת מנהיגים ערבים ומוסלמים כי אם יושג הסכם לסיום המלחמה עם איראן, הוא רוצה שמדינותיהם יצטרפו להסכמי אברהם ויחתמו על הסכמי שלום עם ישראל | המנהיגים הערבים והמוסלמים, ובמיוחד מנהיגי סעודיה, קטאר ופקיסטן שאינם ביחסים רשמיים עם ישראל, הופתעו מהבקשה (בעולם)
הנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב ואיראן "מתקרבות מאוד" להסכמה היסטורית • ישראל לא הייתה מעורבת כלל בשיחות ונאלצה "לרגל" באמצעות מודיעין |המתווה צפוי להתקדם בשלושה שלבים - סיום רשמי של המלחמה, פתרון המשבר במצר הורמוז, ופתיחת חלון זמן של 30 יום למשא ומתן על הסכם רחב יותר, עם אפשרות להארכה | החלטה סופית תתקבל תוך 48 שעות (בעולם)