פרטים חדשים שנחשפים לראשונה ב״כיכר השבת״ מתוכנית הענק לשדרוג כביש 4, הציר המרכזי הסמוך לבני ברק: מנהרה תת קרקעית בין מחלף מסובים למחלף אם המושבות, נתיב לתחבורה ציבורית ורצועה לרכבת קלה עתידית • התוכנית שעשויה לשנות את פני הציר והמרחב סביב בני ברק (חדשות בארץ)
לאחר הסיקור הנרחב ב'כיכר השבת' על אכזבת הציבור הליטאי בכלל והציבור החרדי בפרט, ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג - גם בתוך העיר מתחילים לדבר | כתבת סיכום נרחבת של מערכת 'חדשות העיר בית שמש' מציפה את התחושות האמיתיות של התושבים - חרדים, חילונים, עולים, דתיים ואתיופים - שמדברים על המצוקה בתחבורה, פקקים, ביטחון, הקצאות, חינוך ועוד | צפו בכתבה המרתקת (חדשות חרדים)
שלושה הרוגים בפיגוע ירי בשומרון | נתיבי איילון מלאו בשלטי פרסום ענקיים על הטבת אלעל למילואמניקים, אך מה קורה בפועל? | הפנייה של הרב הראשי לסוריה למנהיג המורדים | הלוחם מעזה שנמלט מברזיל | שרת התחבורה מירי רגב מבהירה מה יקרה עם הפקקים • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
"אור של משיח" - נפילת משטר אסד והקשר לאמירת תחנון | צפת בוכה: ארונותיהם של חמשת הרוגי התאונה במרוקו הובאו לישראל | כמו הר סיני: האדמו"ר כיבד את החתן שחבש את השטריימל הנמוך ביותר | האברכים נדהמו: הפוסק הישיש התבטא - "אני עוקב אחריכם מקרוב" | מאפילה לאורה עד פורים: הבשורה הדרמטית לתושבי מודיעין עילית (מעייריב)
בימי השישי האחרונים והקצרים, ישנם פקקי תנועה גדולים בעיקר בכביש ירושלים-תל אביב, בשל מזג האוויר הצפוי והקדמת השעון, עולה החשש, כי חרדים רבים שיצאו מחר, יאלצו להישאר עם המשפחות בצידי הדרכים לאורך כל השבת (חרדים)
המצוקה בשכונת גילה בלתי נסבלת: מאות בנות ללא בית ספר הולם בשכונה, נאלצות לנסוע מדי יום לשכונת בית וגן - והדבר יוצר סכנת נפשות עצומה • "יש בשכונה מבנים המועדים למבני חינוך אך העירייה לא נותנת", טוענים ההורים • עיריית ירושלים: "יש הידברות מתמדת עם רבני ונציגי השכונה למצוא פתרון" (חדשות)