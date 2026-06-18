פרארי אנצו נדירה משנת 2003, היחידה שיוצרה בצבע Rosso Dino המקורי, נמכרה במכירה מקוונת ביותר מ-13 מיליון דולר | לא מדובר רק בעוד מכונית אספנות, אלא בסיפור של צבע היסטורי, זיכרון משפחתי כואב של אנצו פרארי, ושוק יוקרה שכבר לא חייב אולם מכירות נוצץ כדי להזיז סכומי עתק (רכב)
רצף הלחימה בין ארה״ב וישראל לאיראן מטלטל את הכלכלה הגלובלית: מניות הענקיות לואי ויטון והרמס איבדו עשרות מיליארדים, שווקי אירופה נצבעו באדום, והנפט מזנק לשיא של שנים | המומחים מזהירים - אם המשבר יימשך, מיתון עולמי כבר איננו תרחיש קיצון (בעולם)
מנכ"ל החברה חושף כי המעבר למשטחי מגע היה מהלך כלכלי מובהק שחסך 50% בעלויות הייצור, אך כעת, בעקבות תלונות הלקוחות על הנדסת אנוש בעייתית וחוסר בתחושה במהלך הנהיגה, יצרנית רכבי העל האיטלקית מבצעת "פרסה" ומחזירה את הכפתורים הפיזיים לתאי הנוסעים שלה (רכב)
הדגם החדש של פרארי מגיע לקטגוריית הכניסה - אך שובר את רף המחיר עם טכנולוגיה מתקדמת, ביצועי על ומראה קלאסי | כל הפרטים על המפרט, הביצועים והעיצוב - וגם: כמה יעלה ליהנות מהמותג האיטלקי בגרסת אמלפי? (רכב)
ה־SC40 היא מכונית חד־פעמית שנוצרה במסגרת פרויקט ה־Special Projects של פרארי, ומבוססת על ה־296 GTB | עם מנוע V6 כפול טורבו, עיצוב חד ומחוספס בהשראת ה־F40, ורמות גימור של פעם מעורבבות בטכנולוגיה עכשווית - מחווה שמחברת את מורשת העבר עם ההווה של הספורט המוטורי (רכב)
האומנות והטכנולוגיה נפגשות בדגם המרהיב העשוי מ-562,000 קוביות לגו | המודל הוא תוצאה של שיתוף פעולה אסטרטגי בין ענקית הצעצועים הדנית לעולם המרוצים היוקרתי כשהוא מציע למעריצים אפשרויות רכישה לכל כיס (רכב)