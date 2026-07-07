שר החוץ סער אמר בהצהרה משותפת עם עמיתו מאורגוואי: ״אנחנו תומכים בתוכנית טראמפ לעזה. חמאס חייב להיות מפורק מנשקו ועזה חייבת להיות מפורזת. זה בלב התוכנית ואסור להתפשר על כך. זה הכרחי לביטחון וליציבות של האזור, וגם לעתיד טוב יותר לתושבי עזה עצמם״ (חדשות)
טבח חנוכה בסידני | השליח מאשים את המשטרה באוסטרליה | נהר ברחוב הראשי באלעד | יו"ר בית הנבחרים של אורווגאי הגיע למשפט נתניהו | לפחות 21 בני אדם הרוגים בהצפות במרוקו | מאות מתנדבי איחוד הצלה חלקו כבוד למתנדב חמי ארלנגר ז"ל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
מסוק עם שני נוסעים שהיה בטיסת אימון התרסק במועדון ספורט בפרגוואי | מדריך הטיסה ותלמידו שהיו על הסיפון יצאו ללא פגע | על פי דיווחים ראשוניים, הקרקע לא הייתה יציבה וגרמה למסוק לאבד יציבות במהלך הנחיתה | תיעוד (תעופה)
יו״ר הכנסת הניף מעל דוכן הנואמים את תמונתו של אורי דנינו ז״ל שנחטף ונרצח בידי חמאס בזמן שאביו אלחנן זכה לתשואות ביציע הכבוד: ״אלה הילדים של כולנו – על העולם ללחוץ על חמאס כדי שנוכל להשיב אותם הביתה" (מדיני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם נשיא פרגוואי סנטיאגו פניה; בתום הפגישה הודיע נשיא פרגוואי כי בכוונתו להחזיר את שגרירות פרגוואי לירושלים עד לסוף השנה. במקביל, ישראל תפתח מחדש את השגרירות בבירת פרגוואי אסונסיון (מדיני)