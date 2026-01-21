עוד כתבות על פרובוקציה:
חדשות עם קנייטש
האמת צריכה להיאמר: דם חרדי הוא מצרך זול מידי בעיני מערכת המשפט • מעייריב
איצלה כץ||
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הריטואל קבוע: ביהמ"ש שחרר גם את הנהג שדרס למוות את נפתלי צבי קרמר ז"ל | המפלגות החרדיות זועמות: זו הדרישה של ח"כ מקלב מיו"ר הכנסת | הפרובוקציה תיחקר? תלונה הוגשה למשטרה נגד עוברת אורח שהטרידה חרדים | וחי בהם: תופעת הברחת השב"חים קיימת גם במגזר | נתיבות לובשת חג: אלפים צפויים לפקוד את קברו של סידנא בבא סאלי זיע"א (מעייריב)
אנטישמיות בהמשכים
פרובוקציה מכוונת במקום הפיגוע בסידני: הגיעה עם כאפייה לאתר הזיכרון - ופונתה
אריה רוזן||
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אישה לבושה בכאפייה הגיעה תוך פרובוקציה מכוונת אל אתר הזיכרון לנרצחי הפיגוע בסידני, שבו יהודים הניחו זרי פרחים לזכר ההרוגים | האישה טענה כי היא נגד “רצח עם” שמבצעת ישראל | בסופו של דבר המשטרה התערבה והוציאה אותה מהאתר (בעולם)
וזה מה שאמרה העירייה
"פרובוקציה" | הצעדה תוכננה לעבור בלב השכונה החרדית - המסלול שונה ברגע האחרון
יוסי נכטיגל||
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צעדת הוקרה לחיילי צה"ל תוכננה לעבור בלב השכונה החרדית, בלחץ של הרגע האחרון המסלול שונה | לפי הדיווח, תושבים חרדים זעמו על המעבר "בדווקא" ברחוב החרדי, למרות שאופיה לא תואם כלל ועיקר את צביון המקום | בלחץ של הרגע האחרון זה שונה, אך העירייה שוב מתלבטת (חדשות, חרדים)
ואיפה הנשיא ביידן?
"שביל התהילה": הנשיא טראמפ החליף את תמונת ביידן במיצג מפתיע - צפו!
דני שפיץ||
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נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לשבור מוסכמות בבית הלבן עם התקנה חדשה ופרובוקטיבית | 'שביל התהילה הנשיאותי' שנחשף ביום רביעי תפס את הכותרות בארה"ב, אך מה שגנב את ההצגה היה המיצג שהוצב במקום תמונתו של הנשיא הקודם ג'ו ביידן (חדשות בעולם)
"נהיה באירוע אחר לגמרי"
העלייה של בן גביר להר הבית: נתניהו יקיים דיון דחוף בנושא
קובי אטינגר||
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לאחר העלייה הפרובוקטיבית של השרים בן גביר ווסראלוף להר הבית בתשעה באב, במערכת הביטחון מזהירים מפני ההשלכות משינוי הסטטוס-קוו ובעקבות כך, נתניהו יקיים השבוע דיון בנושא (חדשות בארץ)
בזמן נאום נתניהו
הפרובוקציה של רשידה טליב, והציוץ של חמינאי בעברית
יאיר טוקר||
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חברת הקונגרס הפרו פלסטינית החזיקה שלט שבו האשימה את נתניהו כ"פושע מלחמה" | המנהיג העליון של איראן חמינאי צייץ ציוץ בטוויטר בעברית, בזמן הנאום (אנשים)
בצל הביקורת
"הצורך התייתר": בן גביר ביטל את התפילה שתכנן בדיזנגוף
יהודה גליקמן||
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בהודעה שמסר, הסביר השר לביטחון לאומ: "לאור הודעת מובילי מחאת השמאל הקיצוני, הצורך לקיים את אירוע התפילה התייתר" (אקטואליה)
התקרית החריגה והסערה
הנשים שתלו מודעות בתוך הישיבה: "איננו פעילות שמאל"
חנני ברייטקופף||
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הנשים שנכנסו לישיבת בית מאיר בבני ברק ותלו מודעות בעד גיוס בחורי ישיבות, מבהירות כי אינן פעילות שמאל, אלא מתעסקות רק בשוויון | חרדים
חדשות עם קנייטש
הקרב בין שתי הקהילות הליטאיות בגני איילון - לוד • מעייריב
איצלה כץ||
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הפרובוקציה של נשות השמאל בישיבה הבני ברקית, הפיצול החרדי בעיר רחובות, המועמד המפתיע בצפת, הכובע של הזמר החילוני ועוד... (מעייריב)
שערורייה על חשבון עיר התורה
הפגנת הפרובוקציה: המשטרה אישרה לחסום רחובות בב"ב
יוני גבאי||
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המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לקראת מחאת הפרובוקציה של נשים בבני ברק ואישרה לחסום רחובות מרכזיים. ויש גם פנייה למפגינים | בארץ
התגרות מיותרת
מחשש לעימותים: האם המשטרה תתנגד ל"צעדת הנשים" בבני ברק?
קובי רוזן||
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מארגני מחאות השמאל תכננו פרובוקציה בעיר התורה והודיעו על צעדת נשים ביום חמישי, במשטרה טרם החליטו האם לאשר את הבקשה (חדשות)
חדשות עם קנייטש
התפרקות 'דגל' ועל מי נאמר 'גרויסע תלמיד חוכעם' • מעייריב
איצלה כץ||
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ההתנצלות של קשישים לנשק כלפי המגזר החרדי, הפיילוט המיוחד של חברת רפא"ל לחרדים, פתיחת זמן אלול, ה'זיץ' והזעקה הנצחית (מעייריב)
הבוקר שאחרי הזוועה
מסע השנאה באוטובוס: תיעוד חדש נחשף
חנני ברייטקופף||
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אחרי התיעודים המבחילים של נשים וגברים מ'אחים לנשק', שעולים לאוטובוס ושרים בקולניות ליד בחורי ישיבות. הבוקר, תיעוד חדש | חרדים
"כולן עם כיסוי ראש"
הח"כ מ'יש עתיד' באמירות מקוממות נגד הדתיים לאומיים
יוני גבאי||
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סגן ראש השב"כ לשעבר שכבר נתפס בעבר במספר אמירות מקוממות, הצליח גם היום להרגיז את הציונות הדתית, בשל שלל אמירות בעיתיות שאמר היום בריאיון | לאחר מכן התברר כי העוזרת שלו לובשת חיג'אב (חדשות)
היסטוריה ואקטואליה
המאבק ההיסטורי על קדושתו של הכותל
ישראל שפירא||
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עם ישראל חוגג 55 שנים לשחרור ירושלים והכותל המערבי; ישראל שפירא חוזר למאבקים על קדושתו של הכותל, מול הרפורמים והקונסרבטיבים שהחלו עוד בשנת תשכ"ח (בארץ)
המהומות בשמעון הצדיק
בן גביר התלונן במח"ש; לפיד: "פרובוקטור"
קובי אטינגר||
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ח"כ בן גביר הגיש תלונה במח"ש נגד השוטרים שתקפו אותו ואמר: "מצפה שמח"ש תעשה את עבודתה ותמצה את הדין עם השוטרים האלימים" • השר לפיד: "ימותו אנשים בגללו" (חדשות)
מחושך לאור
מפתיע: המהפך שחוללו אוזני החזיר בבית הכנסת
מנחם כהן||
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במצלמות האבטחה נראו שתי דמויות משליכות שקית גדולה על מדרגות הכניסה של בית הכנסת. בשקית היו אוזני חזיר, והמניע היה אנטישמיות; שיחת הטלפון המפתיעה והקללה שנהפכה לברכה (חרדים)
לקראת ראש חודש
הח"כים למפקד: כך נמנע פרובוקציה בכותל
חיים גולדברג||
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שלושה חברי כנסת חרדים, מאיר פרוש, יצחק פינדרוס ומיכאל מלכיאלי נועדו עם מפקד מחוז ירושלים, לקראת ראש חודש בכותל, ושטחו בפניו את תוכניתם למנוע פרובוקציה רפורמית (חדשות)
תהילים על הרצפה
"עוף מהכותל"; המחאה החריגה של פרוש
רפאל כהן||
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