היום בתכנית דבר ראשון: הבעיה שהדרייברים לא יספרו לכם | למה יש מי שחושב שיש שיקולים זרים ואינטרסים בבחירת הדיינים? | הפעילות החדשה של אוגדה 162 להשלמת מטרות המלחמה | הפיתוח הסיני שמכיל 1000 רחפניים | וגם: התגובות לדברים של מזהה התהליכים (דבר ראשון)
חברתך הצליחה להגיע למשרה שכה חשקת בה? את מפרגנת לה, שמחה בשמחתה, אך חשה החמצה ותוהה, כיצד הצליחה במה שלא הצלחת? פרשת השבוע תאיר במבט חדש על מקרים כאלו ואחרים, ולמה כדאי לנו להיות בכל זאת רגועות גם אם נדמה לנו שלא הצלחנו?
האם גם אתם הייתם רוצים לעמוד במראה הנורא של ביתכם הטהורה, העומדת מול סכנת טביעה של יסודות החינוך שינקה כל שנות ילדותה, אך ורק בגלל שנולדה בעדה ה'לא נכונה' או משום שאביה 'עובד' או כל תירוץ אחר * כיצד הייתם ישנים בלילה לו אחת מבנותכם היתה מסוגרת בחדרה שטופת דמעות כאב?