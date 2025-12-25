הציבור החרדי התבשר השבוע על הצבתו של אליקים שטארק, אברך בן 34 בלבד כנציג חסידות בעלזא לכנסת במקומו של ח"כ ישראל אייכלר | 'כיכר השבת' בפרופיל מיוחד על המתווך השקט שניהל את המדינה מאחורי הקלעים - וכעת יוצא לקדמת הבמה (חרדים)
הוא לבוש בקפוטה ירושלמית פשוטה וכיפה לבנה ענקית על ראשו, אך תחתיהן מסתתרת אש לוהטת של דורות קדומים • משנות היתמות המוקדמות, דרך הבדידות בסמטאות אומן ועד להנהגה הסוחפת בלב מאה שערים • הצצה לדמותו היוקדת של הרבי 'מקרעטשניף כפר עטה' שמשלב את עבודת "קרעטשניף" עם תורת ה"חיזוק" של ברסלב • "אני לא משחק משחקים, אני פשוט אותנטי ללא פילטרים" • 'כיכר השבת' בפרופיל מיוחד ומקיף על האדמו"ר שבוחר דווקא בסדקים, כי משם חודר האור (חסידים, מגזין)
בצל סערת פסק הבוררות בישיבת פוניבז', בעוד שב'פלג המחבלים' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ עדיין לא החליטו לאן פניהם מועדות, ובזמן שנשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן מסתובב ברחובות העיר כחתן היוצא מחופתו – יצאנו בתחקיר מעמיק אחר דמותו של האיש שחרץ את הגורל והכריע את הכף | מי אתה דוד חשין? ממשפחתו החרדית, אחיו וגיסיו - ועד מסלול חייו המרתק | הפרופיל המלא (חרדים)
מסע אחרי פטירת ראש הישיבה זצ"ל | בימים האחרונים נכנסה לתוקפה הרפורמה החדשה בתוכנית התחבורה הציבורית, מי הרוויח ומי בא בטענות | תיעוד בלעדי של המרדף אחרי החמץ | שורד שבי באמירת ״שמע ישראל״ מהמיגונית בה נחטף והתחזית המעצבנת (דבר ראשון)
אריאל אטיאס, החבר הקרוב של הרב משה יוסף, זה שהביא את 'בית יוסף' להישגים רבים, סלל את דרכו אט אט והפך לדמות הכמעט הכי חזקה בתנועת ש"ס. השיא היה לפני הבחירות לכנסת ה-19, כשהגר"ע יוסף הציע לו לשמש כיו"ר ש"ס • ישי כהן משרטט פרופיל על הפרק הפוליטי הראשון בחיי אריאל אטיאס (חרדים)
סיפורו של גדול הדור, שגם חסידיו המובהקים מתקשים להסביר את סוד קסמו - אבל הפך למנהיג בעל כורחו, שאפילו ילדיו מתרגשים כשהם פונים אליו ● העיתונאי יהודה שלזינגר מפרסם ב"ישראל היום" כתבה מרתקת על דמותו של פוסק הדור, מרן הגרי"ש אלישיב. "כיכר השבת" מגיש קטעים נבחרים מהכתבה
הכירו את הזירה העסקית החדשה של המגזר החרדי: הרשת החברתית הגדולה בעולם. האם רבנים יתירו אותו לצורך פרנסה? * עד כמה הפייסבוק יילך ויתרחב בקרב עולם העסקים בציבור החרדי? ימים יגידו, אבל נראה שאי אפשר יהיה לעצור את זה. האם זה יחליף את השוטטות ברחוב רבי עקיבא או בגאולה?