פרופ' יהודה אדלר ומשה מנס בשיחה פתוחה ומנפצת מיתוסים על הסיבות האמיתיות לקריסת הלב בגילאי 35 ומעלה | מדוע בדיקות סקר רגילות פשוט לא מספיקות, ואיזה טרנד פופולרי כדאי לכם להפסיק לעשות אם אתם בקבוצת סיכון. המדריך המלא ללב בריא | פסק הדין החד-משמעי לגבי אמבטיות הקרח (בריאות)
הם מושמדים לחלוטין אבל חזקים מאי פעם, וטראמפ הוא גם גאון השלום וגם קריזיונר מסוכן | משה מנס ראיין את פרופסור מקסימיליאן בלוני מהפקולטה למדעי הכלום | מערכון סאטירי שמציג את תרבות ה"אני אף פעם לא טועה" של המומחים והפרשנים (דבר ראשון)
למה המוח שלנו מתוכנת לגרום לנו לאכול בורקס ולשבת על הספה? האם באמת אפשר להשלים שעות שינה בשבת? ואיך מקלחת קרה אחת תהפוך אתכם לחסינים למחלות? • משה מנס אירח את פרופ' יובל חלד לשיחה על הברכה "עד 120", על "הוראות היצרן" של הגוף ועל השקרים שמוכרים לנו בדרך • אל תפספסו
הפרופ' מס' 1 באמירה חד משמעית לגבי שידוכים: סוג 1 כן, סוג 2 לברוח | איך יתכן שיש עשרות סוגים של סוכרת ומתי זה גנטי | מה נחירות יכולות ללמד אותנו על הבריאות המטבולית שלנו ומתי צריך דיאליזה| שידוכים, סוכרים סטיגמות ומיתוסים |ראיון עם הפרופסור שמונה לראש כוח המשימה (Task Force) לטיפול ומניעת השמנת יתר בילדים ובני נוער (בריאות)
פרופ' נורית יערי, חוקרת תיאטרון בת 78, נעלמה לפני יומיים מבית החולים איכילוב. המשטרה והמתנדבים ממשיכים בחיפושים נרחבים ברחבי העיר | חברתה: "זה לא מתאים לה, אנחנו אובדי עצות. היא כבדת ראייה ויצאה ללא משקפיים" (בארץ)
'אנחנו על פי תהום, מערכת הבריאות במשבר' אומר פרופסור אדלר בראיון לכיכר השבת | גם החצבת מאיימת: תיתכן התפרצות קטלנית | הדרך לשנות את המצב: רבנים וקהילה ולא בטוח שזה יספיק | האמת על המחסור ברופאים ולמה אין רופאים חדשים (דבר ראשון)
לפעמים אנחנו חוששים לעסוק בנושא מהחשש להזיק, אך המומחה מבהיר בצורה חד משמעית - "דיבור בצורה ישירה ואחראית מצילה חיים" | המספרים שלא נתפסים על היקף התופעה | מה אומרים למי שמתמודד ואיך מתמודדים עם מי שלא מסוגל לראות שום אור ושמחה | מתי חייבים אנשי מקצוע ואיך דווקא אנחנו יכולים להיות ההצלה | ריאיון מציל חיים עם יועץ התוכנית הלאומית למניעה (דבר ראשון)
היום התכנית: גדולי הדור עצרו את תקציבי קרן עולם התורה לישיבה שעליה התפרסם מכתב חריף | למה השר החרדי התנגד לתקיפת החותים בתימן? | למה מלחיצים אותנו ממחלות לא מסוכנות? | המכונה הקטלנית שמרסקת הכל | האם הטורקים הרסו את המבצע של צה"ל בלבנון? | וגם: החרדים שתפסו גנבי רכב עם נתוני הצלחה מרשימים (דבר ראשון)
במסגרת פינת הבריאות בתוכנית 'דבר ראשון' נסענו עד בית החולים רמב"ם בחיפה שם נפגשנו עם המומחה לאנדרוקרינולוגיה פרופ' רם וייס | המומחה הרגיע אותנו עם אמירה דרמטית לגבי נערה הלוקה בסכרת והלחיץ אותנו באמירה קשה דווקא על הבחור | וגם, על החופות והשמחות בהם הוא מגיע כמלווה הרפואי של השידוך | צפו בריאיון (בריאות)
תוכנית חדשה מבית 'כיכר השבת' - בהגשת משה מנס ואלי גוטהלף, בה נעסוק בדברים הכי חשובים | והשבוע: הפרופסור שמייעץ בשידוכים למגזר החרדי - באמירה מפתיעה | האמן שתופר את גלימת הראשון לציון | פינה הלכתית עם דיון על הכרת הטוב לצ'אט GPT | משאל רחוב משעשע על חנוכה | פינת הקולנוע על השחקנים | וגם, למה אין שירים חדשים לקראת חנוכה (דבר ראשון)
ההבדל בין סוכרת סוג 1 לסוכרת סוג 2 | הגילאים בהם מופיעה המחלה | הגורם הגנטי והסביבתי | האחוז המחריד על הופעת סכרת אצל כל אחד שיש להוריו סכרת | והכי חשוב, 5 צעדים הכרחיים בהם ניתן למנוע ואף לעצור את המחלה | צפו (דבר ראשון, בריאות)
יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, חושף בריאיון מקיף את המציאות כפי שכנראה לא הכרנו • הלוביסטים, קשרי הון שילטון ולמי יש אינטרס שלא יורידו את המס על השתיה המתוקה? • הרכיב החיוני שהילדים שלנו לא מקבלים בגלל בעלי האינטרסים • והסיפור העצוב עם האבא שנאלץ לכרות את רגלו • צפו בריאיון (הכלכלית)