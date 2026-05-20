כיכר השבת

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לכבוד שבת קודש

כיכר בשיתוף רמי לוי|מקודם

לאחר 8 שנות מעקב

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סודות העיצוב

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לא רק ליופי

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1

ויש גם צד מסוכן...

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כל מה שצריך לדעת

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6

לכבוד החג

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1

מומחה הכשרות מסביר

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תצטרכו אקונומיקה ו...סוכר

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באנו לעזור

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3

מצית הזרים

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31

פרסום ראשון

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13

זה מדעי וחד משמעי

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5

פרסום ראשון

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19
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1

כיכר השבת
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