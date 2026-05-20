יום חמישי-שישי בבית היהודי זה מרוץ מטורף. בין הסיר של הצ'ולנט, הכביסות שלא מפסיקות להסתובב והספונג'ה של הרגע האחרון, אשת החיל של הבית עובדת במשרה מלאה פלוס שעות נוספות כדי שהשבת תיכנס כמו מלכה (צרכנות)
חוקרים מצאו כי דגימות של פרח ה־Mimulus cardinalis ("קופידון ארגמני") פיתחו מנגנוני הסתגלות גנטיים מהירים שאפשרו להן לשרוד את הבצורת ההיסטורית שפגעה בקליפורניה בשנים 2012–2016 – מה שנחשב להוכחה הראשונה לתהליך "הצלה הישרדותית" בטבע, לאחר שנצפה עד כה רק במעבדה (בעולם)
שבועות בפתח, והאינסטינקט מזמין אותנו לפזר פרחים בכל פינה בבית, אבל רגע לפני שאתם תולים זר קמומיל על מנורת התקרה, הגיע הזמן לגלות את הסודות לעיצוב פרחוני שהוא גם אלגנטי, גם מודרני — ולא מריח כמו בית כפרי טיפוסי. בין אם אתם בעניין של טקסטיל פורח או זר יבש בכלי חרס, הנה כמה דרכים לגרום לבית לפרוח מבלי להפוך אותו לחממה (בית וסטייל, מאמע)
שילוב של צמחים, פרחים ואלמנטים טבעיים במרחב הביתי אינו רק עניין אסתטי – מחקרים מוכיחים כי חשיפה ליופי הטבעי במרחב האישי משפיעה לטובה על רמות הלחץ, מצב הרוח, היצירתיות ואף הבריאות הפיזית | נסקור את היתרונות הפסיכולוגיים, הבריאותיים והעיצוביים של החזרת הירוק לחיינו, בעידן של ניכור אורבני וטכנולוגיה מתגברת (בריאות)
הפרג הוא אחד מהפרחים המרהיבים והסמליים בטבע, אך מעבר ליופיו האסתטי, הצמח מציע מגוון רחב של תועלות - החל מתכונותיו הבריאותיות, דרך שימושיו הקולינריים המסורתיים ועד להיבטים תרבותיים ובריאותיים מורכבים (בריאות)
מסע מרתק לעולם הבשמים: מהרכיבים הסודיים ועד שיטות היישום הנכונות, כל מה שרציתם לדעת על האמנות העתיקה של יצירת ניחוחות | איך לבחור את הבושם המתאים לכם | מהו ההבדל בין או דה פרפיום לאו דה טואלט | ולמה חשוב להמתין לפני שקונים (סטייל ואופנה)
קניתם פרחים יפהפיים לכבוד חג השבועות, כמה חגיגי ומרגש. בכדי שתחושו בקסם הזה גם כמה ימים לאחר החג, אתם צריכים לטפח אותם ולתת להם תשומת לב מיוחדת • הנה כמה טיפים שישמרו על טריות הפרחים ויאריכו את ימיהם (נשים, בית).
"ונוהגין לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת והבתים, זכר לשמחת מתן תורה", כתב הרמ"א; מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מסביר בסרטון מיוחד - איך להימנע מחרקים במהלך קישוט הבית בפרחים לכבוד חג השבועות • צפו (חרדים)
קניתם זר פרחים יפהפה לשבת? לא משנה אם הוא מדוכן בצידי הדרך או מחנות סופר יוקרתית - זר נבול זה זר עצוב. הנה 7 דברים שאתם חייבים לעשות כדי לא לאבד אותם בטרם עת וליהנות מזר פרחים טרי ורענן לאורך זמן (בית)