המסך החדש של סמסונג נועד להגן על המשתמשים מפני "מציצים מעבר לכתף" באמצעות טכנולוגיה אופטית מתקדמת המשנה את כיווני פיזור האור - וניתנת להפעלה או כיבוי במגע כפתור | ה־Galaxy S26 Ultra, שיוצג היום באירוע Galaxy Unpacked בסן־פרנסיסקו, הוא הסמארטפון הראשון בעולם המשלב את הפתרון כחלק מהמסך עצמו (טכנולוגיה)
במחקר פורץ דרך, גוגל ו-DeepMind שלה משיקות מודל שפה מתקדם המפעיל 1 מיליארד פרמטרים ומוגן לחלוטין מבחינה מתמטית בפני חשיפת מידע רגיש - VaultGemma, המיישם עקרונות פרטיות דיפרנציאלית לכל אורך תהליך האימון | צעד שמסמן קפיצת מדרגה בדרך לבינה מלאכותית אחראית ומאובטחת בעידן של דאגות רגולטוריות וחששות מהדלפות נתונים אישיים (טכנולוגיה)
תמונתו של רב ירושלמי קורא תהילים על רקע תמונת אישה דומעת פורסמה לפני כ-6 שנים ב"מעריב" במסגרת כתבה על הדרת נשים. בית המשפט קבע שחברת הצילום פגעה בפרטיותו, אך טענתו כי העיתון פגע בשמו הטוב – נדחתה (משפט)
בזמן שענקיות האינטרנט חושבות שפרטיות היא מילה גסה ומחליטות להפר את הפרטיות שלנו ברגל גסה פעם אחר פעם, "דיגיטל" מגיש סדרת כתבות שתסביר לכם בדיוק איך להוציא את האף הארוך של החברות מהמחשב שלנו. והפעם: פייסבוק (דיגיטל, אינטרנט)