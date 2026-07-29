אבל כבד ירד על יהדות פריז לאחר שנודע דבר גניבתם של יותר מעשרה ספרי תורה על ידי שודדים אנונימיים | הגנבים ניצלו פרצה בגג המבנה ופעלו "במקצועיות", לפי התיאור של ראשי הקהילה | המשטרה הצרפתית פתחה בחקירה מואצת, גורמים רשמיים הביעו זעזוע וזעם (בעולם)
עשרות מדינות מרחבי העולם הוזמנו לטקס יום הבסטיליה בפריז, בהזמנתו האישית של נשיא צרפת עמנואל מקרון | אחד הרגעים העוצמתיים ביותר היה כאשר עשרות חיילי המדינות השונות צעדו עם דגליהם בשדרה האייקונית (בעולם)
שריפת ענק מאיימת בשעה זו על פריז הבירה, הרשויות בצרפת הורו על פינויים של כתשע-מאות בני אדם המתגוררים ביער פונטנבלו הסמוך | חמישה אחוזים מהיער עלו בלהבות, לוחמי האש נלחמים למנוע את הגעת האש לבירה (בעולם)
היום היה החם ביותר בהיסטוריה של צרפת מאז המדידות, ושבר את השיא הקודם שהיה - אמש | בנוסף, שמונה בני אדם נוספים מתו בטביעה בעקבות גל החום, שעה שהפרתקנים ניסו להתקרר באמצעות כניסה לאתרי מים לא מוכרזים (בעולם)
אופנוען נהרג הלילה בפריז לאחר שהתנגש בקיר בטון אותו הניחה העירייה | קיר הבטון הונח במקום כדי למנוע מעבר רכבים בכביש הטבעת המקיף את העיר, ברקע חגיגות הניצחון | מאות מפגינים ושוטרים נפצעו, מהם במצב קשה (בעולם)
חבר האספה הלאומית בצרפת קרל אוליב עורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שטיפס על מכונית במהלך חגיגות הניצחון של פריז סן-ז'רמן בגמר ליגת האלופות | גולשים רבים מתחו ביקורת על התנהגותו של נבחר הציבור וטענו כי היא אינה הולמת ואינה מהווה דוגמה אישית | אוליב דחה את הטענות, הגדיר את האירוע כחלק מרוח החגיגה והבהיר כי בעל הרכב הוא חברו שהסכים למעשה (חדשות)
מהומות ענק, הצתות ועימותים אלימים החרידו את מרכז פריז | עשרות שוטרים ומפגינים נפצעו ויותר ממאה בני אדם נעצרו בהתנגשויות קשות | כוחות הביטחון השתמשו בכמויות נרחבות של גז מדמיע, מכתזיות ורימוני הלם | באחד התיעודים נראה מפגין מפעיל תותח זיקוקים בכינון ישיר לעבר השוטרים (חדשות)
אחרי 17 שנים מורטות עצבים, בית המשפט הפך את ההחלטה וקבע כי שתי ענקיות התעופה אחראיות בלעדית לאסון AF447 בו נספו 228 בני אדם באוקיינוס האטלנטי. החברות ישלמו קנס, המשפחות זועמות: "סמלי בלבד" | המשפחות: 'הקנס סמלי בלבד' (בעולם)
דֶרֶק וולבנק, עיתונאי בכיר ב־Bloomberg, החליט לבדוק עד כמה בינה מלאכותית יכולה להפוך למאמן ריצה אישי | במשך חצי שנה הוא ניהל "דיאלוג אימונים" עם ChatGPT, שהתאים לו תפריטים, לוחות זמנים ותוכניות כושר | השבוע הוא סיים את מרתון פריז - רזה יותר, חזק יותר, ומלא תובנות על הגבול שבין אדם למכונה (טכנולוגיה)
התקיפה בשבת שעברה בדייגו גרסיה איננה טעות בשיקול הדעת של טהרן, אלא הקרבה מודעת של הקלף האחרון שהיא מחזיקה ברשותה | במקום להתעורר סוף סוף להבנה שפריז ולונדון הפכו למטרות של טהרן, העדיפו המנהיגים מארמון האליזה ודאונינג 10 לטמון את ראשם בחול - ונפלו בפח לתרגיל האיראני (פרשנות)
מסע הבחורים הצרפתיים הלומדים בישראל שהחל בשבוע שעבר בשארם א-שייח, אז הבחורים נסעו בטיסת חילוץ ישירות לאלפים הצרפתיים להמשך הזמן, השבוע, הבחורים יצאו לבין הזמנים והתקיים אירוע סיום מיוחד בהשתתפות הגר"ד כהן והגר"ש גלאי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)