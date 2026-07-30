סערה פנימית במפלגת 'הדמוקרטים' בעקבות התבטאויותיו של נמועמד משה רדמן. בישיבת סיעה סוערת הוטחה ביקורת חריפה ברדמן על הפגיעה בקמפיין והחשש מירידה לחד-ספרתי, כשיו"ר המפלגה יאיר גולן הודה כי נעשתה טעות | במקביל, הסערה מעוררת דאגה בגוש האופוזיציה, כאשר אביגדור ליברמן כבר הבהיר בשיחות סגורות כי לא יאפשר למפלגה להחזיק בתיקי הביטחון והמשפטים (פוליטי)
בוועידת הליכוד נפתחה ההצבעה על שלוש הצעות שמקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובראשן הרחבת מספר השריונים ברשימת המפלגה לכנסת | בלשכת ראש הממשלה הפעילו לחץ על שרים וחברי כנסת לפרסם סרטוני תמיכה בהצעות, בעוד ח"כ דוד ביטן מוביל את ההתנגדות (פוליטי)
112,638 מתפקדים יצביעו בפריימריז הדיגיטליים של מפלגת "הדמוקרטים". בעוד צמרת המפלגה נראית מובטחת, מתח שיא נרשם בקרב על המקומות הריאליים, כשדמויות מפתח מהמחאה נגד הממשלה מתמודדות ראש בראש מול וותיקי המפלגה (פוליטי מדיני)
ועדת החוקה של הליכוד אישרה את מתווה הפריימריז החדש לקראת הבחירות לכנסת ה־26 | המתווה מעניק ליו”ר התנועה בנימין נתניהו שבעה שריונים עד המקום ה־30 ברשימה, משנה את חלוקת המחוזות ומסמיך אותו לעבור לוועדה מסדרת במקום פריימריז אם המצב הביטחוני לא יאפשר את קיומם (חדשות)
ספר הבוחרים של מפלגת "הדמוקרטים" נסגר עם יותר מ-112 אלף מתפקדים לקראת הפריימריז שייערכו ביום שני הקרוב | במפלגה טוענים כי מדובר בשיא מאז שנות ה-90 ומגדירים עצמם "המפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל" (פוליטי)
על אף אישור מתווה הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, גם בשעות האחרונות נמשכת הביקורת בתוך המפלגה נגד יו”ר מזכירות הליכוד, השר חיים כץ | גורמים בליכוד טוענים כי כץ “מכר את הליכוד לנתניהו” בשל שיקולים אישיים | על פי דיווחים, נתניהו מתכוון להעניק את אחד השריונים שקיבל לכץ (פוליטי)
מקורבים לראש הממשלה פנו לח"כים בבקשה לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים | בפני ראש הממשלה עומדות מספר אופציות לגבי קביעת עתידה של הרשימה לכנסת הבאה | ישיבת ועדת החוקה של הליכוד לא תתקיים בלשכת ראש הממשלה כפי שתוכנן, אלא במלון קינג דיוויד בירושלים • בליכוד בחרו שלא להגיב (מדיני)
חברת הכנסת טלי גוטליב מציבה איום: אם הליכוד לא יקיים פריימריז דמוקרטיים, היא לא תרוץ ברשימה. במקביל, הלחץ הכספי גובר: הח"כים חוששים לאבד את מימון הקמפיין בגלל הדחיות הממושכות בלוח הזמנים (פוליטי מדיני)
יום גורלי בליכוד: נתניהו יגיע מחר לוועדת החוקה כדי להכריע על מתווה הרשימה. שתי הצעות עומדות על הפרק, ושתיהן מאיימות על מעמדם של הח"כים המכהנים. בראש הוועדה המסדרת: צביקה ברוט וראשי ערים בכירים. מי ישרוד את הטלטלה (פוליטי מדיני)
הנהלת המפלגה אישרה לוח זמנים מהיר לבחירות הפנימיות שיתקיימו עוד החודש • צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ויו"ר פורום תקווה, הצטרף למפלגה • ח"כ משה סולומון לא צפוי להמשיך לאחר העימות סביב חוק יסוד לימוד תורה • וברקע: הסקרים האחרונים שמעניקים למפלגה חמישה מנדטים (פוליטי)
יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר הכנסת לשעבר מודיע על פרישה מהמרוץ בפריימריז בליכוד ועל יציאה לדרך עצמאית. המטרה: מפלגת ימין ציונית חדשה עם דמויות פוליטיות מהימין השמרני כמו אילת שקד| מועמדים נוספים: עליזה בלוך וחגי לובר| ההכרזה הרשמית בתוך שבועיים (פוליטי)