כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה, לאחר שעל פי החשד אלמונים חדרו לקומות השנייה והשלישית בבניין העירייה | מדובר בפריצה שנייה למתחם בתוך שבוע, לאחר שרק בשבוע שעבר נפרץ חדרו של יועץ המנכ"ל, מנדי רודיך (חדשות)
תושב באר שבע בן 35 נעצר "על חם" בשעת לילה מאוחרת על ידי שוטרי תחנת תל אביב צפון, בעת שפרץ לחנות נוחות ברחוב ויינשל וניסה לגנוב אלכוהול וסיגריות בשווי אלפי שקלים. בחקירה התברר כי יומיים קודם לכן כבר הספיק "לבקר" במחסן של אותו העסק ולשדוד ממנו סחורה יקרה | צפו בתיעוד יוצא דופן של הפריצה והמעצר - בתוך החנות (בארץ)
שני קטינים נעצרו במעורבות בפריצות לבית כנסת, למעון ולסופרמרקט בבני ברק, במהלכן גנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח מכספת בחדרו של האדמו"ר מטשערנאביל | כלי הכסף אותרו והושבו לבית הכנסת ובתום החקירה הוגש נגדם כתב אישום (חדשות)
מעצר דרמטי "על חם". הבלשים עקבו אחר החשודים שפרצו לדירה בירושלים בליל שבת, חסמו את רכבם בתוך מנהרה - ושלפו אותם מהמכונית | מה נתפס בתוך הרכב? ותיעוד מרגעי המעצר הדרמטיים - מול כל הנהגים באזור. צפו (בארץ)
גל הפריצות בבני ברק לא פוסח על חצרות הקודש: בשוד מתוחכם באמצע הלילה בבית המדרש טשערנאביל ברחוב חבקוק, הצליחו פורצים מקצועיים לחדור למקום • החשודים נקלטו במצלמות האבטחה כשהם פועלים בשיטות מתקדמות כדי לא להשאיר עקבות, במטרה לשדוד את כלי הכסף המשמשים לטישים • המשטרה חוקרת: האם החשודים ניצלו את שהות האדמו"ר בשבת בירושלים כדי לתצפת על המקום? (חסידים)
פילוח עשרות העצורים מהפריצה לביתו של השופט סולברג חושף כי לפחות 19 מהם מוגדרים כעריקים והם צפויים לעבור בשעות הקרובות לידי המשטרה הצבאית | במקביל, בית המשפט אישר לשחרר 48 חשודים למעצר בית בן שמונה ימים (חרדים, משפט)
תושב שכונת רונהרסט בפילדלפיה ירה למוות בפורץ חמוש שפרץ לביתה של אישה יהודייה, אם לשני ילדים קטנים | החשוד חדר בכוח למבנה המגורים. השכנים, ששמעו את זעקות המצוקה של האם, חשו לעזרתה, פרצו את הדלת ונטרלו את הפורץ במהלך מאבק שהתפתח במקום (יהדות, בעולם)
בלשים עצרו צעיר בן 26, בחשד לסדרת פריצות נועזות לבתי קפה מוכרים במרכז העיר תל אביב. הצעיר תועד במצלמות האבטחה כשהוא חודר לבתי העסק בשעות הלילה המאוחרות, ובוזז מתוכם ציוד ורכוש בשווי עשרות אלפי שקלים | צפו (בארץ)
בלשי היחידה המרכזית של מג"ב מרכז הצליחו לשים את ידם על חוליית פורצים מתוחכמת שביצעה על פי החשד שורת פריצות ליישובים ומושבים במחוז המרכז | החשודים, שני שוהים בלתי חוקיים בסיוע נהג ישראלי, נעצרו בדרמה על כביש 1 לאחר חקירה סמויה ומעקב מבצעי (בארץ)