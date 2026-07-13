גלית דיסטל אטבריאן הודיעה היום בוועדת התקשורת כי תפרוש מהחיים הפוליטיים - ולא תתמודד בפריימריז הקרובים | סערות פוליטיות רבות נקשרו בשמה, אך היא זכורה לטובה בשל נאום נרגש שהשמיעה במליאה בהגנה על לומדי התורה בו הגינה על זכותם ותיארה את הקרבתם ואת העלבונות שסופגים (פוליטי)
ענקית הספורט נייקי ממשיכה להתמודד עם זעזועים בצמרת: טוני ביגנל, שמונה רק ביוני האחרון לסמנכ"ל החדשנות הראשי, עוזב את החברה כדי "לפנות ליוזמות יצירתיות ועמותתיות" | מדובר בעזיבה השלישית של מי שהחזיק בתפקיד זה בתוך פחות משלוש שנים - בשעה שהחברה מתמודדת עם ירידה במכירות, שחיקה ברווחיות ולחץ גובר מצד המשקיעים (בעולם)
יהדות התורה פרשה מהממשלה בקול רעש גדול - אבל הממשלה לא נופלת | פרישה מהקואליציה - ההשלכות: חשש גדול במגזר החרדי מהימים הבאים | צה"ל חושף בכנסת: החל המצוד הנרחב אחר עריקים חרדים | גוטניק מאוכזב: התורם הגדול של ביבי לא חוסך ביקורת מראש הממשלה | התקיפה האכזרית באלעד: המשטרה עצרה נערים מהעיר ומפתח תקווה | 60 שנה לפטירת הגרא"י פינקל זצוק"ל - בישיבת מיר ספדו למייסד הישיבה בארץ (מעייריב)
מעט מידי, מאוחר מידי: החרדים יורים באקדח ריק | ויש מרוויחים מהמשבר: מסתמן - איימן עודה יישאר בתפקידו | הדרמה בבאר התלמוד: ראש הישיבה הגר"י כהן מתריע - הגנב יתחתן עם שידה | החיידר ייסגר - אבל המנהל והמלמדים רקדו עם התלמידים | המשטרה מזהירה: אין לבוא להילולת הצדיק מעג'ור (מעייריב)
מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות והדתיות ידעו לחולל משברים פוליטיים הרי גורל שהובילו בסופו של דבר להתפררות הקואליציה ולבחירות | מתי הממשלה נפלה בגלל חילול שבת ומתי בגלל הגיוס? | ומי היה השר החרדי הראשון שהתפטר? (מגזין כיכר)
נסיונות להפרד ומשול? נבו כץ יועצו של נתניהו, בדק אמש עם חכי״ם ביהדות התורה, את תמונות המצב והלך הרוח במפלגה, לאחר החלטת גדולי ישראל אמש, על קידום החוק לפיזור הכנסת | בכיר חרדי: ״גם נבו הבין שאירוע יצא משליטה - הסיעות החרדיות עומדות כבלוק אחד״ (פוליטי)
אחרי החלטת גדולי ישראל, על הליכה לפיזור הכנסת, בשל חוסר ההתקדמות בחוק הגיוס, החלו להישמע ביקורות מימין ומשמאל נגד המגזר החרדי | השר קיש מהליכוד תקף: "אם תפילו את הממשלה, זה יזכר לכם לדראון עולם" | ח"כ מיקי לוי: אתם גדלים כל הזמן, עוד 30 שנה לא תהיה מדינה (כנסת)
ברקע החלטת ראש הממשלה נתניהו להביא למינויו של האלוף דוד זיני לראש השב"כ הבא, גורמים בארגון טענו כי מדובר במינוי פוליטי וכי האלוף זיני מחזיק בעמדות "משיחיות" שאינן תואמת עם הארגון | לדברי מספר רכזי שטח: "נשקול את פרישה מהארגון עם זיני ימונה לתפקיד" (מדיני)
המתיחות בין ראש השב"כ רונן בר לבין ראש הממשלה נתניהו עולה ומחריפה בכל שעה מדי יום בשבועות האחרונות | בהודעה שיצאה לפני שעה קלה מטעם ראש השב"כ בר נאמר כי "מדיניות מימון החמאס הוכתבה ישירות על ידי ראש הממשלה - שמעולם לא נטל אחריות" | בתוך כך, דווח כי בר הבטיח בשיחה עם אב שכול, לפרוש מתפקידו כבר בשבועות שחלפו, אך לא עשה זאת בינתיים (חדשות, מדיני)
מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה, אל״מ חיים כהן, הודיע היום לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, על החלטתו לפרוש מתפקידו בצה"ל | כהן כתב: "החטיבה תחת פיקודי לא עמדה במשימתה, נכשלתי! הגיע הזמן לסיים את משימת חיי" (צבא)
בימים אלה, כששאלת הפרישה מהממשלה בשל חוק הגיוס צפה ועולה - מעטים יודעים שדילמה דומה התרחשה כבר לפני 72 שנה | ישראל שפירא על ההתהפכות המפתיעה של התפקידים - כשדווקא עמדתו של החזון איש, שנדחתה אז, מיושמת היום על ידי תלמידו ראש הישיבה הגר"ד לנדו (מגזין, חרדים)
ברקע האיומים שנשמעים בימים האחרונים מכיוונו של שר השיכון יצחק גולדקנופף, הערב אנחנו מפרסמים כי בסביתו התחילו היום, להיערך לפרישה מהממשלה, בתווך הזמן הקרוב | במקביל צריך לציין כי למרות המאמצים שנעשים בלשכתו של גולדקנופף לסחוף אחריו חכי"ם נוספים, בינתיים המאמצים לא צלחו יפה (חדשות, פוליטי)