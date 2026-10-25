מחמוד סאדיס בובה הבטיח להביא רוח צעירה ורעננה לבית הנבחרים הניגרי, כשהוא טוען למחלה רפואית שמסבירה את חזותו הילדותית | אלא שמסמכים שהודלפו לרשת חושפים סיפור אחר לגמרי, שהותיר את המערכת הפוליטית במדינה המומה (חדשות בעולם)
בעוד השיח ביבשת נוטה לעיתים לביקורת מנותקת, יוהנס פולקמן מביא לפרלמנט הגרמני יושרה מוסרית יוצאת דופן | בנאום עוצמתי הוא מפרק את הצביעות האירופית וקורא להכרה בזכותה הקיומית של מדינת ישראל להשמיד את תשתית הטרור של חיזבאללה (חדשות בעולם)
עימות נדיר ויוצא דופן התרחש הלילה בפרלמנט הברזילאי כאשר תומכיו השמרנים של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו ניסו לקדם חוק שיקצר את זמנו בכלא | על הנשיא נגזרו 27 שנות מאסר, אותם החל לרצות בחודש שעבר | צפו בתיעוד המדהים (בעולם)
ראש ממשלת ניו זילנד תקף היום את ראש הממשלה נתניהו, ברקע המלחמה הנמשכת ברצועת עזה למורת רוחן של מדינות המערב | ניו זילנד עדיין מסתפקת אם להצטרף לאוסטרליה ולהכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם בספטמבר (מדיני)
האופוזיציה נכשלה אמש בהדחת הנשיא יון סוק יאול, לאחר שלא הצליחה להשיג רוב למהלך | מנהיג המפלגה התחייב שהנשיא יפרוש לבסוף מתפקידו, מרצונו | מפלגתו של הנשיא החרימה את ההצבעה למרות הביקורת כנגד הנשיא (חדשות, בעולם)
יחד עם ארגון שנאסר בישראל בשל פעולותיו האנטי-ישראליות, הקים הפרלמנט הבלגי תערוכה המציגה כביכול מעצר של ילדים פלסטינים חפים מפשע | חבר הפרלמנט החרדי פרייליך ל'כיכר השבת': "זה נורמלי. כל מדינה תעצור אדם שדקר, לא משנה מה הגיל שלו" (עולם, מדיני)
הרבנים הבכירים של 'ועידת רבני אירופה', הוזמנו היום לבניין הפרלמנט הרומני שם התקבלו בכבוד רב, במהלך דיון שנערך במקום, הכריז יו"ר בית הנבחרים על הכנת חוק מיוחד שלא יאפשר לאסור שחיטה כשרה | שליח 'כיכר השבת' לועידה מדווח (חרדים)