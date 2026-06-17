ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש השתתף ב"וועידת בני הישיבות", ובמשך דקות ארוכות השיב על כל השאלות בנושאים הבוערים מעולמם של בני התורה | צריך להתפלל נגד השלטונות? מה דינם של המסלולים החרדים בצבא? האם בחורי ישיבות צריכים לחשוב על הפרנסה - בעקבות הגזירות? איך מגיעים ל'חשק' בלימוד התורה וטעם בתפילה? מה הגבול של ה'עולם הזה' בגשמיות? וכיצד בחור ירגיש 'שווה' כשהוא אחד מתוך אלף? • צפו בשו"ת (חרדים)
"במהלך הפגישות הם היו מדברים איתה על שנותיהם בישיבה, החברותות, הטיולים עם החברים בגליל ובגולן. ההרפתקאות שעברו כבחורי ישיבה חזרו על עצמם כמו טלפון שבור, והם נשמעו לה קטנוניות וחסרות משמעות" | בת סמינר משתפת את סיפור השידוכים שלה (זוגיות)
מדריך הכושר שמעון צובלי בריאיון מיוחד: למה לא לזרוק את הסוכר | הטעות הגדול של מי שרוצה לרדת במשקל | איך יוצרים הרגלים שמחזיקים לכל החיים | האם אפשר להתפרנס מהתחום | המדע מאחורי הכושר שכל אחד צריך להכיר (תהיה בריא - פרק 8)
דור שלם משנה את חוקי המשחק של עולם התעסוקה. זה לא שהם "עצלנים" או "לא רוצים לעבוד" - הם פשוט דורשים משהו שהדורות הקודמים הדחיקו: משמעות | דרך המשקפיים של הפסיכיאטר ויקטור פרנקל, חקר המשמעות בחיים ותיאוריות של מוטיבציה פנימית, מתברר שדווקא בעידן של עבודה היברידית וטכנולוגיית קצה, אנחנו חוזרים לשאלות הקיומיות העתיקות ביותר (פסיכולוגיה)
זכות יוסף הצדיק – הכוח להשבית מזיקים מבית ומחוץ: לימוד משניות מסכת סוכה, בקשה מפורשת בפה להצלחה בכל השנה | המקובל הרב חיים פוקס מסביר איך שמירת הברית בדיבור ובמעשה פותחת צינורות שפע, איך מפרקים התמכרויות בעשרה וקדיש דרבנן, ולמה סעודה רביעית במוצאי שבת הופכת צער למלכות (חג הסוכות)
השבוע בתוכנית: תקצוב הטיסות לאומן וסערת העריקים בגבולות | ישראל פרוש רציני "שהוא ישרוף את המדינה" | המספרים מאחורי הגיוס לחטיבה החרדית | האם ה'שבבניקים' שהתחילו לצוץ בכלי התקשורת אומרים את מה שגדולי הדור הורו? | ולסיום, האם רודפים את הדרייברים רק בגלל שהם חרדים? | צפו (דבר השבוע)
ספרו של רבי שמעון סופר, "התעוררות תשובה", אוצר בתוכו שאלות ותשובות וחידושים רבים בתחומים שונים, החל מפסקי הלכה ודברי אגדה ומוסר ועד לדקדוקים בנוסח התפילה - הכל על סדר השו"ע | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
בעידן של ריבוי אפשרויות, חוק סימלר מציע עיקרון פשוט: הדרך לעושר ולעוצמה אישית אינה דרך להיות "די טוב" בהכל — אלא בלהיות יוצא דופן בתחום אחד. מה הם שורשי העיקרון הזה, הדמויות היסטוריות שהגשימו אותו, וכיצד גם המקורות היהודיים תומכים בגישה של התמקצעות וייחוד (פסיכולוגיה)
איוואן איליץ’, אינטלקטואל רדיקלי של המאה ה־20, הציב מראה בפני מערכות החינוך, הבריאות והעבודה – והזהיר: לעיתים, יותר זה פחות. כשמשקיעים יותר מדי זמן, כסף או משאבים – מגיע הרגע שבו התשואה פוחתת, ולעיתים אף הופכת לשלילית | מהו עקרון החוק, שורשיו הפילוסופיים, והלקחים שהוא מציע לחיים האישיים והציבוריים גם היום (פסיכולוגיה)
במאה שבה מידע הוא משאב יקר יותר מזהב, חוק וילסון מציב עיקרון פשוט אך חזק: הידע הוא המפתח לעושר ולהצלחה | לא עוד תלות במזל, קשרים או ירושה – אלא השקעה בלמידה, סקרנות ויכולת תרגום ידע לפעולה חכמה | האם בעידן של שפע מידע והזדמנויות, כל אחד יכול להפוך את המוח שלו לכלי להגדלת חשבון הבנק? על הקשר ההדוק בין הבנה כלכלית, פיתוח אישי וצמיחה פיננסית (כלכלה)