עד היום נוכחות באתרים הגדולים נשמעה כמו משהו ששייך לרשתות ולמותגים עם תקציבי ענק. עכשיו, שיתוף פעולה חדש בין בזק B144 לכיכר השבת מציע לעסקים קטנים דרך פשוטה להיכנס לדיגיטל הגדול - במחיר של החל מ- 434 ₪ בחודש (כלכלה)
מאחורי הקלעים של הפקת השמחות במגזר: מפת ההוצאות הדרמטית של ההורים נחשפת, יחד עם המנגנון הפסיכולוגי שקובע אילו אנשי מקצוע יקבלו את שיחת הטלפון המיוחלת,
ומי יישארו מחוץ ליומן ברגע שבו המחותנים פותחים את המכשיר הסלולרי כדי לסגור את האירוע (חתונות)
לפעמים הטעויות הכי גדולות הן אלו שיוצרות את ההצלחות הכי מפתיעות | סוכנת נדל"ן אחת ניסתה לייצר סרטון סיור מקצועי בנכס יוקרתי, אך כשלא הצליחה להבין איך להשתמש בטכנולוגיית "מסך ירוק", היא פשוט העלתה את הסרטון הגולמי – והתוצאה הפכה לוויראלית בטירוף (חדשות בעולם)
סוף לסכסוך סביב הפקת "ועידת ההלכה": בית המשפט דחה ערעור של מפיק שטען כי שימש כמתווך בלבד, והותיר על כנו חיוב של מעל 200 אלף שקל. השופטת קבעה: גרסת הנתבע הייתה "רוויה סתירות" והוא אישר אישית את התקציב| לקח חשוב לעולם ההפקות (חוק ומשפט)
כמו שלא תעלו ליצן רפואי לבמה בשיאו של מעמד 'סיום הש"ס', כך אל תנסו להגיש כתבה אסטרטגית מתישה בתוך סטטוס בוואטסאפ. הדיסוננס הזה שורף לכם את האמינות וגורם ללקוחות פשוט להמשיך הלאה | בפרק הזה נבין איך לקרוא את ה"חדר הדיגיטלי", למה 'העתק-הדבק' הוא האויב הכי גדול של התקציב שלכם, ואיך מתאימים כל מסר למצב הצבירה של הקורא | סודות השיווק (מגזין כיכר)
מהלכים שיווקיים אסטרטגיים עשויים לפעמים לפעול כבומרנג נגד החברה שהשיקה אותם, ואף להביא למפלתה | הטעם החדש שקוקה קולה ניסתה, החולצה המעליבה של H&M, הפרסומת בה נכתב "היטלר צדק" והמבצע המופרע על שואבי אבק | כך זה קרה (מעניין)
במקרים נדירים זוכות חברות ברחבי העולם לפרסום אותנטי מהשטח - מבלי להוציא אפילו שקל אחד | הדוב שצילם את עצמו סלפי, האייפון שנפל מגובה של יותר מ-4,200 מטרים, השמלה של נסיכת ווילס והטורטית של ברגותי | כך זה קרה (מעניין)
פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)
בעולם שבו תוכן הוא המלך, חברת אקספנדו (Expando) בונה ממלכות דיגיטליות; עם שילוב נדיר בין הפקות וידאו עתירות תקציב לבין פלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות ומשלבת בין אולפני וידאו מתקדמים לאסטרטגיית דיגיטל חובקת עולם; חברת אקספנדו (Expando) מציגה מודל עבודה ייחודי שהופך נכסי תוכן ומורשת למנועי צמיחה והסברה גלובליים
העולם השתנה. היום, כשאנחנו מבלים כל כך הרבה זמן באינטרנט, העסקים שלנו חייבים להיות שם – ולא רק "להיות", אלא לנצל את כל הכלים שיש לשיווק הדיגיטלי להציע. כאן בדיוק נכנסת לתמונה חברת פרסום דיגיטלי. אבל למה בעצם כדאי לעבוד עם משרד כזה? מה הוא מביא לשולחן, ואיך זה שונה מלעשות את זה לבד? במאמר הבא נצלול לכל היתרונות המרכזיים ונבין למה שיתוף פעולה עם משרד פרסום דיגיטלי הוא מהלך חכם – ולפעמים אפילו קריטי – לצמיחה של העסק (פרסום, דיגיטל)
צבעים הם חלק בלתי נפרד מחיינו, ומלווים אותנו בכל תחום, אך הצבעים אינם רק תפאורה; הם בעלי השפעה חזקה ועמוקה על המחשבות, הרגשות, הבריאות הפיזיולוגית ואפילו ההחלטות שאנחנו מקבלים | מאמר זה צולל אל עולמם המרתק של הצבעים, ומראה כיצד הם פועלים כמנוף עוצמתי שמשפיע על כל היבטי חיינו, כולל פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, תרבות וחיי היומיום שלנו (בריאות)