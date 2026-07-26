לפעמים הטעויות הכי גדולות הן אלו שיוצרות את ההצלחות הכי מפתיעות | סוכנת נדל"ן אחת ניסתה לייצר סרטון סיור מקצועי בנכס יוקרתי, אך כשלא הצליחה להבין איך להשתמש בטכנולוגיית "מסך ירוק", היא פשוט העלתה את הסרטון הגולמי – והתוצאה הפכה לוויראלית בטירוף (חדשות בעולם)
סדרת ה-Galaxy S26 של סמסונג נחשפת בקמפיין תלת-ממד מרהיב ב-17 מוקדים גלובליים, ומציגה את "טלפון הבינה המלאכותית" הראשון שישנה את חוקי המשחק | מעריכת תמונות מורכבת ועד פרטיות חכמה ללא צורך בענן – הצצה ראשונה למהפכה הטכנולוגית שתיחשף רשמית ב-25 בפברואר (חדשות בעולם)
סכנת החיסונים, הביג פארמה והכבשים | אזהרה ממודעות הרחוב שמבטיחות לכם כסף קל או מוצרי פלא | האם המשטרה מנסה להטעות אותנו ולמה עדיף להתגייס כמאבטחים בכותל | תיעוד של הרב יצחק זילברשטיין מעורר סערה | אברך חרדי רוכב על אופנים בצורה שמעולם לא ראינו | איך תזהו את נמלת האש ועוד (דבר ראשון)