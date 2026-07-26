חוק חדש שנחקק בבריטניה מגביל את המפרסמים - אבל רק עד השעה 9 בערב, אז הילדים אמורים להיות כבר ישנים | המטרה: לדאוג לבריאות של נתיני הממלכה | מעתה, הבריטים לא יוכלו לראות אחרי שעה זו מאכלים המזיקים לגופם (חדשות, בעולם)
מהלכים שיווקיים אסטרטגיים עשויים לפעמים לפעול כבומרנג נגד החברה שהשיקה אותם, ואף להביא למפלתה | הטעם החדש שקוקה קולה ניסתה, החולצה המעליבה של H&M, הפרסומת בה נכתב "היטלר צדק" והמבצע המופרע על שואבי אבק | כך זה קרה (מעניין)
מהלכים שיווקיים אסטרטגיים עשויים לפעמים לפעול כבומרנג נגד החברה שהשיקה אותם, ואף להביא למפלתה | הטעם החדש שקוקה קולה ניסתה, החולצה המעליבה של H&M, הפרסומת בה נכתב "היטלר צדק" והמבצע המופרע על שואבי אבק | כך זה קרה (מעניין)
במקרים נדירים זוכות חברות ברחבי העולם לפרסום אותנטי מהשטח - מבלי להוציא אפילו שקל אחד | הדוב שצילם את עצמו סלפי, האייפון שנפל מגובה של יותר מ-4,200 מטרים, השמלה של נסיכת ווילס והטורטית של ברגותי | כך זה קרה (מעניין)
חברת ההנעלה ההודית Chupps השיקה קמפיין יוצא דופן במומבאי: שלט חוצות ענק עשוי כולו מחומרים טבעיים וביולוגיים, שתוכנן להתפרק ולהיעלם ברגע שהגשם הראשון מגיע | המהלך נועד להמחיש בצורה חיה ופיזית את עקרונות המותג בנושא קיימות ושמירה על הסביבה, ובעיקר לעורר מודעות לנזקי תעשיית האופנה ולזיהום שהיא מייצרת (בעולם)
המותג האהוב חוזר גם השנה לפרסומת ממוחשבת לקראת תקופת החגים שבארה"ב, בתקווה לשפר את הרושם מהשנה שעברה - אך הרשת לא סולחת: התגובות קשות, אנשי הקריאייטיב מתקוממים והצרכנים מאשימים בחוסר נשמה וחיסכון על חשבון יצירתיות (בעולם)
לעיתים תמונה אחת או משפט אחד יכול לזקק רעיונות שלמים לשורת מחץ | כזו היא הפרסומת שעלתה היום (ראשון) בעיירה בדרום צרפת, הלועגת לדיקטטורים ברוסיה, באיראן ובצפון קוריאה, וקולעת בול ברעיון | משעשע (בעולם, מעניין)