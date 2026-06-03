תיעוד יוצא דופן שמתפשט ברשתות החברתיות מציג צעיר צרפתי ששדד חנות במהלך הפרעות - ונענש מיד | העבריין הציג לראווה את השלל שלו מן הביזה - מצלמה מקצועית אותה הוא הציע לצלמים בשידור לייב, אך כעבור דקות הוא כבר תיעד את מעצרו על ידי המשטרה (בעולם)
המהומות החלו מיד בסיום משחק כדורגל בין קבוצה מקומית לישראלית | לפי עדויות של ישראלים - האירוע היה מתוכנן: "נקלענו למארבים שתוכננו מראש" | המשטרה המקומית איבדה שליטה | ראש הממשלה מעורב: שוחח עם שר החוץ סער ועומדים בקשר עם הרשויות בהולנד | לפחות 10 ישראלים נפצעו (חדשות)
המיליארדר קן גריפין הודיע לאחרונה כי הוא עוצר את תרומותיו לאוניברסיטת הרווארד, שהפכה לסמל לפרעות של גורמים פרו-פלסטיניים ותומכי חמאס | המיליארדר הדגיש שהשינויים שהתחוללו במוסד האקדמי נובעים קודם כל מאיבוד התפיסה המערבית (בעולם)
גינויים בעולם לפלישת תומכי הנשיא המובס בברזיל אל מוסדות השלטון במדינה • בלוסאנרו הגיב לראשונה לאירועים וגינה את תומכיו שפלשו לקונגרס • גל מעצרים נרחב במדינה, מאות הובאו אל מתקני כליאה • הפרטים והעדכונים סביב דרמת הענק בברזיל (חדשות עולם)