מדענים מאוניברסיטת אדינבורו הצליחו להמיר פלסטיק ממוחזר לתרופה L-DOPA המשמשת לטיפול במחלת פרקינסון – באמצעות חיידקים מהונדסים גנטית | החוקרים רואים בכך לא רק פריצת דרך רפואית, אלא גם דרך חדשה להתמודד עם בעיית הפלסטיק העולמית (בריאות)
מחקר חדש של אוניברסיטת קינגס קולג’ בלונדון חושף כי חיישנים המשולבים בבדים רפויים, כמו שרוולים או כפתורי חולצה, מסוגלים לנטר תנועות גוף בדיוק גבוה יותר ב־40% לעומת צמידים ומהדקים צמודי גוף - וכל זאת תוך שימוש בפחות נתונים | החוקרים טוענים כי התגלית ע, הטיפול במחלות כמו פרקינסון ואף את עולם הרובוטיקה וההנפשה הדיגיטלית (בריאות)
חולי פרקינסון בישראל זכאים למגוון של הטבות ממקורות שונים. עם זאת, מימוש ההטבות מלווה לעיתים קרובות בהליכים בירוקרטיים מורכבים, הכוללים עמידה בתנאים מחמירים, איסוף מסמכים רפואיים, והופעה בפני ועדות רפואיות (בריאות)
המתאגרף מוחמד עלי מת בסוף השבוע בגיל 74, לאחר שסבל ממחלת הפרקינסון. נשיא ארה"ב אובמה ספד לו: "הוא היה הגדול ביותר. נקודה. אם היית שואל אותו, הוא היה אומר לך שהוא השני". בתו של עלי, פעילה יחד עם היזם החרדי חיים יעקב ליבוביץ בניסיון למצוא תרופה למחלות חשוכות מרפא (חדשות)
האם לאשכנזים חסינות מפני המחלה בה חלה רנ"צ פינקל זצ"ל? מחקר ישראלי חדש שפורסם בעיתון היוקרתי Archives of Neurology העלה ממצאים מפתיעים שיש בהם תקווה לחולי פרקינסון ממוצא אשכנזי • וגם, מדוע קיימות בדיקות גנטיות המונעות מחלות - לאשכנזים יותר מלספרדים? (בריאות)