הטרגדיה הקורעת שזעזעה את הציבור החרדי ועולם החסד בחודש טבת תשפ"ד עולה שוב לכותרות • הבחור החשוב והמתמיד יצחק (איציק) שטיינברגר ז"ל נהרג כשיציקת בטון טרי מחצה את מיטתו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים • בחלוף שנתיים וחצי של חקירה, החליטו בפרקליטות לנקות לחלוטין את בעל המבנה מהחשדות לגרימת מוות בקלות דעת • עורך דינו: "נעשה צדק, הוא לא התרשל" (חרדים)
חשדות חמורים נגד השרה מהליכוד: קבלת שוחד בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב • גורמים בלהב 433: החקירה תימשך עוד חודשים, למרות סירובה של גולן להתייצב לחקירה • דיווח: היועצת המשפטית לממשלה צפויה לאמץ את עמדת המשטרה (פוליטי, חוק ומשפט)
לאחר שהממשלה החרימה את הדיון בבג"ץ שעסק בהדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית החליט לבטלו | לדבריו, "אנחנו לא רואים טעם לקיים דיון במעמד צד אחד, מול שער ריק" | לאחר דבריו של עמית התפתחה מהומה באולם (משפט)
אז מה קרה באמת מאחורי הקלעים והימנעות יו"ר 'דגל התורה'? - סיקור נרחב | תחקיר: מאות אברכים למדו שיננו ונבחנו - תוצאות אין | בניגוד לעמדת משפטנים ואחרי סחבת ועינוי דין: הפרקליטות מעמידה לדין את בבצ'יק | חוק הגיוס: מרגי פלט אמירה והתנצל - אבל המסר חד וברור מתמיד | ממאור התלמוד ועד דעת אהרון: סיקור אירוע השבוע בעולם הישיבות הליטאי (מעייריב)
חושבים שאתם יכולים להחליף את מגישי כיכר השבת? זה הריאיון שאתם צריכים לראות | האם האם העם הטורקי שונא אותנו ומה האינטרס שלהם? | החזרת החלל הנוסף והמשלחת שתצא לארה"ב | האם זו הסיבה שהקיצונים הפסיקו להזיק לעבודות הרכבת הקלה? | למה נתניהו זעם וסרטוני רץ ברשת שיהממו אתכם (דבר ראשון)
עו"ד מפתיע בתובנות לגבי הפרקליטות והמלחמה בין הרשויות בישראל | מקים עמותת בריאות וחיים טובים על מחלת הסכרת וההתמודדות של ההורים | כתב כיכר השבת לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים בהחלטות הגורליות בבתי גדולי ישראל | משבר הבריאות הגדול והמספרים המטרידים | האם הסרטון אמיתי או מזוייף (דבר השבוע)
המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)
בית המשפט המחוזי מרכז גזר מאסר עולם על תושב נתניה שרצח את דוד אגייב לפני 6 שנים. הרוצח חויב בפיצוי של 258 אלף שקלים למשפחת הקורבן: "נטל את חייו של המנוח באכזריות, וגרם כאב רב לבני משפחתו, ובפרט לאלמנתו ולשתי בנותיו" (משפט)
פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום נגד איש הציבור יוסף חדד, בעקבות אירוע במסגרתו ביצע חדד לכאורה ירי | הפרקליטות מייחסת לחדד עבירה של שימוש רשלני בנשק | באי כוחו של חדד ממשיכים להחזיק בטענה כי מדובר היה באירוע לאומני שיתברר בבית המשפט (חדשות)