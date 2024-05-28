מדוע וויכוחים מסתיימים במריבה? מהי הדרך הטובה ביותר להביע הערכה לאדם אחר? ומה יוצר את הקשר העמוק בין אדם לחברו ובין אלוקים ואדם? • הרב יואב אקריש בשיעור מיוחד לפרשת זכור על הדרך להקשיב לעומק החיים שקיים בנו ובסובבים אותנו וכך להגיע לקשר האמיתי בין כולנו, לאור מלחמת עמלק בתקופת שאול המלך (חסידות)
מה עושים מול קולות בחיים שמחלישים ומייאשים אותנו? כיצד נוכל להאמין שנצליח למרות מציאות שנראית קשה? איך נפסיק לראות בעיות ונתחיל למצוא פתרונות? • הרב יואב אקריש על העצה המופלאה שמעניקה התורה בפרשת ויקהל (יהדות)
מה סוד החינוך היהודי? איך נגדל ילדים וילדות בריאים, מאושרים, מוצלחים, טובים ומוסריים? מהי שיטת היהדות בפדגוגיה? מה צריכים כל אמא ואבא שמביאים ילד לעולם לדעת? מה צריך כל הורה להפנים? מהם יסודות החינוך שאמורים להדריך כל מחנכת ומחנך, כל מדריך ומדריכה, כל מורה, משפיע ומנהיג? שיעורו של הדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון (יהדות)
על רקע הפרשה שנחשפה השבוע, האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו אמר למקורביו: "אנחנו לא מדברים סרה באיש. בתקופה האחרונה, כשהתגברו האשמות חסרות הבסיס, הבהרנו כי אנחנו רוצים לחשוף את האמת במלואה. לא נסכים יותר לתרבות השקר" (חדשות חרדים)
שמחת פורים בקהילה החרדית בלונדון: הרב חיים הלפרין, והעצורים הנוספים בפרשה, שוחררו שעה קלה לפני כניסת השבת לביתם. הארבעה לא נזקקו להפקיד ערבות אך נאלצו לחתום כי הם מבטיחים להתייצב בעוד 14 יום אז יחליט בית המשפט בעניינם. בקרוב יתכנס בי"ד מיוחד לדון בפרשה שמסעירה את הקהילה החרדית בלונדון. (חרדים)
פרשת ניצבים: מדוע יש תקנה לנשמה ש"נרקבה"? כיצד יכולה הנשמה לחדש כנשר נעוריה, למחוק את העבר בצורה אבסולוטית עד כדי תיקון מוחלט של החטא? ע"מ לפתוח צהר מסוים להבנת עולמה של התשובה נצטרך להגדיר טוב יותר את השפעת החטא על הנשמה. מבט מרתק לפרשת השבוע, פרשת ניצבים, עם הרב אלכסנדר ליפשיץ
"לא ידענו שמדובר בחפצי יודאיקה גנובים", כך טוען י"א, אחד מעצורי פרשת גניבת חפצי היודאיקה מבית-הכנסת באיטליה. "הפרסומים בתקשורת לא היו נכונים", מבקש י"א להדגיש בראש השיחה. "שני אנשים הביאו את החפצים לארץ, הם לא ידעו שמדובר בחפצים גנובים, והכוונה היתה למכור אותם"
נקמת הספרדים: רב ידוע מארה"ב העומד בראש מערכת כשרות גדולה, התארח בישוב תרום הסמוך לבית שמש, והושפל: כשביקש להיכנס אל בית הכנסת ביישוב, הגבאי מנע ממנו והסביר: "אין כניסה לאשכנזים". המתפללים הוסיפו חטא על פשע וגירשו את הרב המכובד בצעקות (ארץ, חרדים)