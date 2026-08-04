קטאר הותקפה מספר פעמים על ידי איראן, אך המשיכה לשלוח משלחות לטהרן ולהיפגש עם בכיריה | קטאר מחזיקה בסיסים אמריקנים, ומקיימת קשרים קרובים עם חיזבאללה, חמאס וגם איראן | הסוד מאחורי האסטרטגיה הקטארית (מדיני)
נשיא ארה"ב שוב ביטל תקיפה שהייתה מתוכננת לצאת בימים הקרובים נגד האיראנים | במה שנראה כעוד התקפלות של נשיא ארה"ב, הודיע האחרון כי הוא מבטל את התקיפה לטובת משא ומתן מחודש עם האיראנים, שתוך דקות מהודעתו פרסמו הודעות לגלוג | ישראל, שקיומה תלוי בסוגייה האיראנית, צריכה לדעת להעביר את המסר לבית הלבן: "עד כאן" (פרשנות)
ראש הממשלה יצא בשלום מהפגישה הדרמטית עם טראמפ - ואף כינה אותה "הטובה ביותר שהייתה להם אי-פעם" | במקום פגישה טעונה בין מנהיג העולם החופשי לאדם אותו כינה לא מזמן "*** משוגע", נצפו השניים מחייכים חיוך רחב למצלמות. אפילו ג'יי די, האיש שלא כל כך אוהב אותנו ועוד פחות את ביבי, חייך למצלמה לצד ראש הממשלה | כך הצליח נתניהו להחזיר את טראמפ למסלול, בתקווה שזה יחזיק מעמד (מגזין, פרשנות)
ראש הממשלה נתניהו המריא הבוקר בחשאי לארה"ב, וצפוי להיפגש בקרוב עם הנשיא טראמפ | נסיעתו של ראש הממשלה מתקיימת ברקע הדיווחים על מחסור חמור במיירטים וטילים, מה שמנע לכאורה את הוצאתה לפועל של "המתקפה הגדולה" | זה מה שבאמת עומד מאחורי הדיווחים, וכך נתניהו ינצל את זה (פרשנות)
ארצות הברית ממשיכה להעביר ספינות באופן גלוי דרך המיצר העומאני, בעוד היא מסרבת להעביר ספינות איראניות ואף תוקפת כאלו המנסות לפרוץ את המצור בכוח | הפסקת האש סיפקה לארה"ב את ההפוגה הנדרשת כדי להפוך את הקערה על פיה ולחדש את פרויקט החופש מתחת לאף של איראן (אנליזה)
הם מושמדים לחלוטין אבל חזקים מאי פעם, וטראמפ הוא גם גאון השלום וגם קריזיונר מסוכן | משה מנס ראיין את פרופסור מקסימיליאן בלוני מהפקולטה למדעי הכלום | מערכון סאטירי שמציג את תרבות ה"אני אף פעם לא טועה" של המומחים והפרשנים (דבר ראשון)
כיצד הפך מתווה הפסקת האש של הנשיא טראמפ מול איראן לכתב כניעה מערבי המעניק לטהרן ניצחון אסטרטגי וכלכלי חסר תקדים | בחינת הכישלון של השליחים קושנר וויטקוף להבטיח ויתור איראני ממשי על מאגרי האורניום המועשר ועל זכות ההעשרה במהלך 60 ימי השיחות | הפיכת מצרי הורמוז לקלף מיקוח אפקטיבי לצד הזרמת מיליארדי דולרים מוקפאים ומתן פטור מוחלט מסנקציות נפט שיחייאו את כלכלת המשטר (חדשות)
אם ההסכם באמת כולל את הרכיבים שדווחו בכלי התקשורת בארה"ב, יהיה זה אסון לישראל וההשפלה הגדולה ביותר שחוותה ארה"ב בעשורים האחרונים | אין פרט טוב בהסכם המדובר, אין סעיף אחד לנחמה - ההסבר המלא והמפורט (פרשנות)
הודעתו הלילית של הנשיא טראמפ על הפסקת מבצע "פרויקט החירות" היה רק הפתיח להתקפלות הבאה: הסכם מסוכן עם איראן | אישור בכתב של ארה"ב על העשרת אורניום על אדמת איראן, אורניום מועשר שלא ברור מה יעלה בגורלו, וטילים בליסטיים חופשי "על הבר" - זה מה שכלול בהסכם המסתמן (חדשות)
באורח פלא, גם מתקפה איראנית כפולה על איחוד האמירויות עוד לא גרמה לטראמפ להניד עפעף - "הפסקת האש נמשכת", אמרו היום בכיריו | גם אם יש לא מעט ביקורת על ההתנהלות של טראמפ, ייתכן שהפעם מדובר באסטרטגיה לטווח ארוך (פרשנות)
ארה"ב ניצבת בפני דילמה לא פשוטה בימים אלה. בין השבת הכבוד הלאומי הנרמס מול איראן, ללחצים הפנימיים והחיצוניים האדירים שמופנים לבית הלבן, ניצבות מול טראמפ שתי בחירות גרועות | ישנה מידה של צדק היסטורי, כואב למדי, במה שמתחולל בימים אלו במסדרונות הממשל בוושינגטון (פרשנות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בליל החג על הפסקת אש, למרות שדם, אש ותמרות עשן אמורים היו למלאות את שמי טהרן באותן שעות | אסור להתכחש להישגים הגדולים של המלחמה, למרות שמטרותיה האמיתיות לא הושגו |המערכה הבאה בדרך, השאלה היא מה יקרה בשבועיים הקרובים (פרשנות)
המסר של נשיא ארה"ב לברית נאט"ו היה אמנם מרומז, אך ברור מאוד ליושבים בארמון האליזה וברחוב דאונינג 10 | האיום הגדול ביותר על אירופה בארבע השנים האחרונות נדחה אך ורק בזכות הסיוע האמריקני, כעת מאיים טראמפ על הברית האסטרטגית והחשובה ביותר שהכיר העולם מאז מלחמת העולם השנייה (פרשנות)
מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון נחשב ליורש הפוטנציאלי המוביל בקרב הנהגת שלטון הטרור בטהרן | עם זאת, מהלך שכזה מהווה סיכון משמעותי עבור האיראנים - איום מתוך העם, ולא פחות מכך מישראל והמערב | מוג'תבא חמינאי, ילך בקרוב בדרך אביו - תרתי משמע (פרשנות)
איראן, שחקנית השחמט הגיאופוליטי הטובה בעולם, עדיין בונה על השיחות עם ויטקוף בז'נבה | טראמפ מצידו ממשיך לשגר כוח היסטורי למזרח התיכון, בעוד האיראנים מכינים בית קברות ענק ל-5,000 חיילים אמריקנים | מי ימצמץ ראשון? סקירה ופרשנות (מגזין כיכר)